Diablo Blvd klaar voor metalcruise: "De bars zijn 24 uur open, dus de dagen waarop we niet spelen, worden redelijk vaag" Steven Alen

30 januari 2018

17u55 11 Muziek Donderdag vaart in Florida een groot cruiseschip met 60 bands en 3.000 metalfans de haven van Miami uit. Aan boord gaat 70000 Tons of Metal door, het drijvend metalfestival waarop Diablo Blvd en Aborted de Belgische eer verdedigen.

2018 wordt een goed jaar voor Diablo Blvd, de metalband rond stand-upcomedian Alex Agnew. De Antwerpse groep staat komende zomer op de affiches van topfestivals als Graspop en Wacken, maar 70000 Tons of Metal floepte pas vorige week vrijdag op de agenda. "Wij wisten het pas van vorige week woensdag!", zegt de frontman aan HLN.be. "Ik denk dat de organisatie gewoon bands bij elkaar zoekt tot ze aan 60 zitten. Als je naar hun site kijkt, zie je dat er elke week namen bijkwamen. En wij waren bij de laatste tien. Het was wel even schrikken, maar dat is iets waar je geen nee tegen zegt. Er moest wel een en ander geregeld worden in de band om vrij te krijgen op hun werk en zo, maar het is allemaal gelukt. We vertrekken morgen."

Het is iets waar je geen nee tegen zegt

De band vliegt van Brussel over Londen naar Miami, waar de boot overmorgen koers zet naar Grand Turk, het grootste eiland van de Turks- en Caicoseilanden. "Daar kun je dan gaan rondwandelen of op een strand gaan liggen, of whatever", vertelt de zanger. "We varen vijf dagen en vier nachten, en wij spelen twee shows van 45 minuten. Volgende week maandag vliegen we terug en dan zijn we dinsdag in de late namiddag terug thuis. Het is wel een hele onderneming, eigenlijk."

Geen backstage

Voor de bandleden is het hun eerste metalcruise. "We zijn er nog nooit geweest, niet als fan en niet als band. We hadden het wel al gezien bij Jani, dus het is wel grappig dat je er dan ineens zelf staat. Maar het is cool, want er spelen best wel veel grote bands, zoals Sepultura en Sabaton. Er is geen backstage, dus je hangt gewoon rond waar die anderen rondlopen.

Er speelt geen enkele band die klinkt zoals wij

Zijn Sepultura en Sabaton dan ook de bands waar Agnew zelf naar uitkijkt? "Neenee, Sepultura misschien wel. Van Sabaton ben ik nu niet zo'n fan, maar dat is wel een van de grootste namen die er speelt. Ik wil wel andere bands zien, zoals Goatwhore of Cannibal Corpse. Er loopt wel wat bekend volk rond, en ook wat coole undergroundbands. Dat is wel tof, en er speelt ook geen enkele band die klinkt zoals wij."

Drank en karaoke

Aan boord vinden nog heel wat activiteiten plaats. Zo is er een karaokebar en kan je deelnemen aan een bellyflopcontest, een wedstrijd waarbij deelnemers grote 'bommetjes' proberen te maken door plat op de buik in het zwembad te springen. Iets voor de jongens van Diablo Blvd? "De karaoke misschien als ik zat genoeg ben", grijnst Agnew. "De bars zijn ook 24 uur open, wordt bovendien heel zwaar benadrukt. Dus ik denk dat de dagen waarop we niet moeten spelen, redelijk vage dagen zullen worden." (lacht)

"Maar de bellyflopcontest, ik denk niet dat ik me daaraan ga wagen. Ik wil liever lid zijn van het 'waardig ouder worden'-comité van de metalbands. Als ik dan toch een schande van mezelf ga maken, dan kan ik het misschien beter doen met de karaoke. En een nummer kiezen met een toonhoogte die net te hoog is voor mij, zodat het weer grappig wordt." (lacht)

De komende week vind je op HLN.be exclusieve vlogs en achter-de-schermenvideo's van Diablo Blvd met al hun avonturen op de metalcruise.