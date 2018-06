Diablo Blvd., de band van Alex Agnew, stopt ermee MVO

28 juni 2018

11u30 0 Muziek Vorige week stonden ze nog op Graspop, vandaag kondigen ze aan dat ze de handdoek in de ring gooien: Diablo Blvd. stopt ermee, maar sluiten af met één laatste show in AB Brussel.

"Eerst en vooral willen we aankondigen dat we voor het eerst als headliner in Ancienne Belgique zullen staan op 10 december 2018," steken Alex, Andries, Kris, Tim en Jan van wal op Facebook. "Maar je leest het goed, het zal ook onze laatste show zijn. Daarna houden we ermee op."

"We realiseren ons dat dit als een verrassing komt voor velen van jullie. Zelfs voor ons voelt het onwerkelijk dat we zo'n belangrijk hoofdstuk van ons leven afsluiten. De laatste 13 jaar is er veel gebeurd, maar we hebben het altijd op onze eigen manier gedaan. Er is geen negativiteit tussen ons, alleen liefde. We willen al onze fans bedanken voor de onvoorwaardelijke steun, we hebben samen de tijd van ons leven gehad", besluiten ze.

De ticketverkoop voor het concert op 10 december gaat morgen, 29 juni, van start via de site van Ancienne Belgique.