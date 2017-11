Deze zes nummers van Ed Sheeran hoorde u nog nooit MVO

12u15 0 AFP Ed Sheeran werkt vaak samen met andere artiesten. Muziek Ook zo'n fan van de Britse gitarist en songwriter? We kennen rosse legende Ed Sheeran allemaal van zijn eigen nummers, zoals die van zijn laatste album 'Divide'. Maar wist u dat Ed Sheeran ook vaak samenwerkt met andere artiesten, en ook te horen is in de desbetreffende songs? Hieronder alvast een opsomming van de leukste Ed Sheeran-liedjes die u waarschijnlijk nog nooit gehoord hebt.

1. 'Boa Me', een samenwerking met Fuse ODG

De videoclip voor dit nummer verscheen deze week. Ed Sheeran duikt er zelfs een paar keer in op.

2. 'Lay It All On Me', met Rudimental

Een zwepend nummer uit 2014, waarop Ed Sheeran alle vocals verzorgt.

3. 'All About It', een project van Hoodie Allen

Ook eentje uit 2014. Ed speelt een niet alleen een belangrijke rol in deze videoclip, hij hielp ook met het inzingen en schrijven van de lyrics.

4. 'Everything Has Changed', Taylor Swift

Het nummer heet dan wel 'Everything Has Changed', maar wat niet veranderd is, is de hechte vriendschap tussen Ed en La Swift. In 2013 schreven ze samen al een nummer. Op haar nieuwe album is hij trouwens ook te horen, in het nummer 'End Game'.

5. 'Old School Love', met Lupe Fiasco

Ed maakt er een hobby van om refreinen van rapnummers in te zingen. Dat deed hij in 2013 ook voor rapper Lupe Fiasco.

6. 'Watchtower', door Devlin

Een stijl die we niét van Sheeran gewoon zijn. Maar ook in dit rocknummer komt hij tot zijn recht.