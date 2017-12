Deze stem presenteert in 2018 mee de ochtendshow bij Qmusic TDS

14u22

Bron: VTM 0 QMUSIC Muziek Vanaf januari 2018 krijgt Qmusic er een extra ochtend-dj bij: Wim Oosterlinck. Wim zal voortaan elke weekdag samen met zijn collega’s Sam De Bruyn en Heidi Van Tielen de ochtendshow presenteren tussen 6u en 9u. Door de verhuis van Wim naar de ochtend, neemt Qmusic-dj Sean Dhondt elke weekdag het namiddagblok van 13u tot 16u voor zijn rekening.

"De voorbije maanden kwam Wim geregeld langs in onze show om raad te geven over heel wat dingen uit de leefwereld van ouders. Elke keer dat Wim kwam inbreken in onze show hing er een speciale radiochemie in de lucht. We hebben hem daarom gevraagd of hij ons vanaf januari niet de hele tijd wil vergezellen en we zijn heel blij dat hij dat ziet zitten", zeggen Sam & Heidi.

Wim Oosterlinck: "Sean Dhondt heeft mijn namiddag afgepakt. En als Sean je programma wil, dan ben je einde verhaal. Daarom heb ik asiel aangevraagd bij Sam en Heidi (lacht)."

QMUSIC Wim zal voortaan elke weekdag samen met zijn collega's Sam De Bruyn en Heidi Van Tielen de ochtendshow presenteren tussen 6u en 9u.