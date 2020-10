Deze onzichtbare mensen laten de muziekbusiness draaien Aangeboden door ING

01 oktober 2020

10u00 0

Vraag aan de duizenden muzikanten die ooit aan HUMO’s Rock Rally deelnamen waarom ze ooit voor het eerst een instrument vastnamen, en de zin ‘om er rijk van te worden’ zal vrijwel nooit vallen. Passie! Goesting! En misschien wat centen verdienen als extraatje. Natuurlijk lopen er in België muzikanten rond die van muziek hun beroep maakten, maar miljonairs zullen ze er niet van worden. Toch gaat er heel wat geld rond in de muziekwereld, want muziek maken is vandaag veel meer dan een podium beklimmen. Dit zijn de onzichtbare mensen die de muziekbusiness doen draaien.

Deel van de koek

Roem op de radio vertaalt zich niet per se naar een gepeperde bankrekening. Sterren als Elton John, Lady Gaga, Blink 182!, Billie Eilish, Snoop Dogg en Tony Bennett hebben het gemaakt. Maar bij het leeuwendeel van de honderdduizenden artiesten leidt muziek maken niet meteen tot de aanschaf van een villa met zwembad.

En toch zit er een grote industrie achter. De muziekindustrie is een business als een ander. De omzet van de muziekindustrie in België bedroeg in 2019 29,1 miljoen euro (cijfers BEA, Belgian Entertainment Association), wereldwijd was de totale omzet uit opgenomen muziek (fysieke verkoop, streaming en downloads) 21,5 miljard dollar (cijfer 2019, MIDiA).

Voor artiesten een deel van die koek krijgen, hebben ze meestal al heel wat watertjes doorzwommen. Want muziek maken is meer dan op een podium gaan staan en achteraf je centen tellen. Artiesten die hard aan hun carrière timmeren, doen dat niet alleen maar steunen op een professionele omkadering: managers, bookers, promotors, technici, platenlabels, publishers ... Het zijn stuk voor stuk belangrijke radertjes. Aan het prille begin van een muzikale carrière kunnen artiesten veel zelf beredderen. Maar er komt een moment dat het muzikanten allemaal een beetje boven het hoofd groeit.

Ieder zijn rol

De functie die bij mensen het meest tot de verbeelding spreekt, is de ‘manager’. Een haast mythische titel. De manager is de man of vrouw die alles regelt en de artiest ‘groot’ maakt. Is dat zo? Ja, maar het is wat kort door de bocht. De rol van manager is eigenlijk een beetje die van een goeie huisvader, iemand die ervoor zorgt dat alles loopt zoals het hoort: streng maar rechtvaardig. Door de band genomen zijn het de managers die het parcours van artiesten uitstippelen, een langetermijnplan opmaken en de randvoorwaarden in de gaten houdt (zoals vervoer, betalingen, interviews). De manager heeft een centrale functie en geeft de artiest raad op artistiek vlak, stroomlijnt het financiële verhaal en zorgt dat een artiest interessant blijft op lange termijn. Hij is als het ware een strateeg die een duurzame carrière helpt waar te maken.

Een artiest wil uiteraard op een podium staan. Wie dat regelt? De booker! Hij of zij is de tussenpersoon tussen de (concert)organisator en de artiest. Bookers werken nauw samen met het management, omdat ze specifiek kunnen zoeken naar die plekken die passen in het parcours van de artiest. Bands beginnen steevast te spelen in cafés, jeugdhuizen, dorpsfestivals, etc. Maar als artiesten bekender worden en meer fans krijgen, worden ook de podia groter. Bookers weten waar ze artiesten het best tot hun recht kunnen laten komen en hebben bovendien een heel breed netwerk aan professionals (techniekers, promotors) die ze kunnen inschakelen om van elk optreden een succes te maken.

Of optredens centen opleveren? Niet meteen, want iedereen die helpt om het optreden te organiseren, moet betaald worden. De manager, de booker, de promotor, de crew, SABAM, ... Artiesten krijgen dan wel een gage maar die ligt – zeker in het begin van de carrière – laag. Waar muzikanten vandaag wel iets aan kunnen verdienen, is publishing. Dat betekent dat hun muziek bijvoorbeeld gebruikt wordt in reclamefilmpjes, films of videogames. Zo belandde ‘Synrise’ van het Kortrijkse Goose op de soundtrack van de immens populaire videogame GTA: Cunning Stunts. Vandaag heeft de trailer daarvan al vier miljoen views.

Een platencontract bij een groot label (Warner, Sony, Universal) is voor veel artiesten een droom. Eén die maar een handvol artiesten weet te verzilveren. Een band of een artiest die een platencontract weet te versieren – bij gelijk welk label – ziet daar ook niet meteen inkomsten van. Hoe dat zo komt? Als een platenlabel investeert in een artiest, dan moeten die uitgaven uiteraard ook terugverdiend worden. Het is pas als de artiest x-aantal platen verkoopt, dat hij/zij kan beginnen genieten van royalties. Maar wat een platenlabel wel kan doen, is de muziek van de artiest bij de juiste mensen brengen. Ze hebben namelijk een uitgebreid netwerk van muziekrecensenten, playlistsamenstellers bij streamingdiensten, journalisten, radiomakers, programmatoren en mensen uit de tv-en filmwereld. Een goed label krijgt de muziek van een artiest rechtstreeks bij de mensen die ertoe doen.

Dat de wereld van een muziekindustrie bestaat uit een bonte mix aan persoonlijkheden, dat weten we. Maar wist je ook dat ook HUMO’s Rock Rally bevolkt wordt door muzikanten van allerlei pluimage?

