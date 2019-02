Deze liedjes worden op Valentijn het vaakst beluisterd op YouTube KD

14 februari 2019

08u00

Bron: YouTube 0 Muziek Een streepje muziek helpt om een romantische sfeer te creëren. Maar welke zeemzoete nummers verkiezen Belgen dan juist? YouTube zocht het uit en stelde een lijst op van dé ultieme love songs die jaarlijks pieken op YouTube in ons land op 14 februari.

Dat onder meer Axelle Red, Barry White, Aerosmith, Whitney Houston en Umberto Tozzi een gevoelige snaar raken met hun nummers, zal niet verbazen. Maar dat boysband *NSYNC de lijst aanvoert in België, durven we toch opmerkelijk te noemen. ‘This I Promise You’ is een hit uit het jaar 2000, maar wordt op Valentijnsdag 445% keer meer bekeken dan op andere dagen. Dat maakt het dé ultieme Valentijnshit voor Belgen.

“Liefst 19 jaar na de release van het nummer, doen Justin Timberlake en zijn band nog steeds vele harten sneller slaan op Valentijnsdag. De lieflijke lyrics in combinatie met Justin’s engelengezicht laten veel Belgen blijkbaar niet onberoerd. Zelf zet ik het liefst Chérie op, jammer dat Eddy Wally de top 10 niet haalt dit jaar”, besluit Michiel Sallaets, communicatiemanager bij Google.

1. ‘This I Promise You’ van *NSYNC (445% meer bekeken)

2. ‘When a Man Loves a Woman’ van Michael Bolton ( 204% meer bekeken)

3. ‘If I Were a Boy’ van Beyonce ( 172% meer bekeken)

4. ‘You’re The First, The Last, My Everything’ van Barry White ( 162% meer bekeken)

5. ‘Parce que c’est toi’ van Axelle Red ( 105% meer bekeken)

6. ‘Ti amo’ van Umberto Tozzi ( 67% meer bekeken)

7. ‘Right Here Waiting’ van Richard Marx ( 58% meer bekeken)

8. ‘I Will Always Love You’ van Whitney Houston ( 43% meer bekeken)

9. ‘You’re Beautiful’ van James Blunt ( 31% meer bekeken)

10. ‘I Don’t Want to Miss a Thing’ van Aerosmith ( 8% meer bekeken)