Deze iconische ‘Idool 2003’-deelnemers staan binnenkort weer samen op het podium (en jij kan erbij zijn!)

21 oktober 2019

09u00 0 Muziek Het is ondertussen zestien jaar (!) geleden dat Idool voor de eerste keer op tv was. Peter Evrard, Natalia, Wim Soutaer en Brahim schopten het in 2003 tot de halve finale van de populaire zangwedstrijd en bouwen sindsdien elk op hun eigen manier aan een carrière in de muziekwereld. En dit jaar kruisen hun wegen op een heel bijzondere manier nóg eens.

From zeros to heros, zo ging het wel met de finalisten van de allereerste Idool in 2003. Peter, Natalia, Wim en Brahim waren tot dan toe complete onbekenden, maar veroverden door hun deelname aan de zangwedstrijd allemaal een platencontract en een plekje in het collectief geheugen van de Vlamingen. Hoe het hen nu vergaat?

Nog altijd geen kapper bezocht

Winnaar Peter Evrard scoorde na zijn Idoolwinst een grote hit met zijn nummer ‘For You’ en bracht daarop zijn debuutalbum ‘Rhubarb’ uit (dat je nog altijd kan beluisteren op Spotify!). In 2003 strandde hij ook nog in de finale van World Idol, na Kelly Clarkson en Kurt Nilsen. Wie begin dit jaar de show voor ’30 jaar VTM’ zag, weet dat Peter ondertussen nog altijd de man met het lange haar en sikje is (want hij scoorde een korte cameo). Wat je misschien niet weet, is dat Peter ook nog altijd zingt en optreedt. Sinds 2014 is hij immers frontman van de band 10 Rogue – hun genre beschrijft Peter als “grunge, hardcore punk en 1980s heavy metal” – en die band boekt best wat shows in heel België. In het gewone leven is Peter een IT-developer bij CM Telecom, getrouwd en vader van drie kinderen (en een hond).

In blijde verwachting

Over de carrière van runner-up Natalia Druyts hoeven we je niet up te daten. Sinds haar deelname aan ‘Idool’ scoorde ze grote hits als ‘I’ve only just begun to fight’ en ‘I want you back’, zong ze samen met wereldsterren als The Pointer Sisters, Shaggy, Anastacia en Lionel Richie, werd ze coach in The Voice van Vlaanderen en releasete ze zes studioalbums. Nu staat haar carrière even on hold, want in maart 2020 bevalt de Vlaamse Tina Turner van haar eerste kindje met partner Frederik Binst.

We gaan dansen in de zon!

Brons ging in 2003 naar Wim Soutaer. De Hallenaar nam in 2000 ook al deel aan de ‘Soundmixshow’ maar werd daar vierde. ‘Idool’ ging hem beter af: het leverde hem een platencontract bij Sony BMG en de gigantische hit ‘Allemaal’ op. Een fulltime muziekcarrière ontwikkelde hij nooit, maar hij blijft muziek maken en optreden. Sinds 2003 bracht hij vier studioalbums uit, nu belandt hij nog regelmatig op een podium (deze zomer zestig keer!), hij schreef voor het populaire programma ‘Sorry voor alles’ de hit ‘Wachten op Margot’ en treedt in 2020 op het Schlagerfestival op.

Vierde for life

De funky Brahim Attaeb eindigde vierde in ‘Idool’ en dat werd een rode draad in zijn daaropvolgende muziekcarrière. In 2006 deed hij een gooi naar Eurosong met het lied P.O.W.E.R., maar strandde op de vierde plaats. In 2008 probeerde hij het nog eens met ‘What I like about you’ en werd opnieuw vierde. Ach, belangrijker is dat hij na ‘Idool’ met ‘Turn the music up’ een hit scoorde die je ongetwijfeld nog áltijd bekend in de oren klinkt en tegenwoordig als MNM-dj de kost verdient. Vorig jaar nog releasete hij een nieuwe funky single: ‘In the mood’. Misschien komt er binnenkort meer?

Ein-de-lijk: de langverwachte reünie

Het is van ‘Idool 2003’ geleden dat deze iconische deelnemers samen op hetzelfde podium stonden (check hun versie van ‘Get happy’ in de kwartfinale). Tot nu, want op vrijdag 25 oktober brengt Qmusic Peter, Natalia en Brahim opnieuw samen voor een exclusief optreden. De stunt is een eerbetoon aan ‘Idool’, omdat het programma een van de meest memorabele tv-shows uit de ‘noughties’ is. In de week van 21 oktober zendt Qmusic immers de jaarlijkse Top 500 van de 00’s uit, met de allerbeste nummers uit dat tijdperk. Toepasselijk dus.

Heimwee naar toen en zin om het exclusieve optreden bij te wonen? Deze hele week kan je als Q-luisteraar tijdens de Top 500 van de 00’s een ticket winnen. In tussentijd kunnen hardcore fans van de ‘noughties’ ook de beste nummers uit het tijdperk non-stop voorbij horen komen op het splinternieuwe 00's-themakanaal dat Qmusic voor de gelegenheid in het leven riep.