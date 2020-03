Deze concertzalen en cultuurhuizen schorten alle activiteiten tot eind deze maand op LH

12 maart 2020

13u04 6 Muziek Door de recente ontwikkelingen omtrent de verspreiding van het coronavirus, die elkaar steeds sneller opvolgen, sluit de Brusselse concertzaal AB de deuren tot en met 31 maart. Ook andere cultuurhuizen sluiten op eigen initiatief de deuren tot eind deze maand.

“Wij zijn zeer bezorgd over de situatie en willen mee onze verantwoordelijkheid nemen met betrekking tot de indijking van het coronavirus Covid-19”, aldus de Brusselse concertzaal AB in een persbericht op haar website.

Tot en met 31 maart worden alle concerten opgeschort en indien mogelijk verplaatst. “Wij hebben het hele team gemobiliseerd en proberen de best mogelijke oplossing te vinden voor alle concerten. Concerten kunnen mogelijk verplaatst of geannuleerd worden. In het geval van verplaatsing, blijven aangekochte tickets geldig. In geval van annulatie, worden alle tickets automatisch terugbetaald.”

Alle updates worden gecommuniceerd via de website van de AB. Alle kopers van tickets zullen per mail op de hoogte gebracht worden van de wijzigingen van hun concert.

Brussel

De Beursschouwburg en haar Beurscafé nemen hetzelfde initiatief en sluiten uit voorzorg de deuren voor het publiek tot en met 31 maart. De activiteiten van het cultuurhuis worden opgeschort en waar mogelijk verplaatst naar een latere datum. Elke tickethouder zal persoonlijk op de hoogte gebracht worden.

Nog in Brussel sluit concertgebouw Flagey in Elsene voor onbepaalde tijd de deuren. Samen met de partners werd besloten om alle concerten, projecties van films, conferenties en andere activiteiten op te schorten. “Onze artistieke programmeurs gaan samen met de artiesten en de partners op zoek naar de mogelijkheden om evenementen te verplaatsen. We zullen de tickethouders hier in de volgende dagen over op de hoogte houden”, maakt Flagey bekend.

Brugge

Het Concertgebouw in Brugge annuleert dan toch evenementen tot het einde van deze maand. Dat laat algemeen directeur Katrien Van Eeckhoutte donderdag weten. Eerst wilde de directie het aantal bezoekers nog beperken tot minder dan duizend maar nu gaan ze over tot strengere maatregelen. Alle publieke evenementen tot eind maart in het Concertgebouw worden geannuleerd of uitgesteld. Dat geldt ook voor evenementen in zaalhuur, randactiviteiten, rondleidingen en andere evenementen.

Gent

In Gent hebben alle elf cultuurhuizen beslist om de deuren te sluiten tot het einde van de maand. De instellingen die de deuren sluiten zijn: CAMPO, Compagnie Cecilia, De Centrale, De Vieze Gasten, Muziekcentrum De Bijloke, Handelsbeurs concertzaal, KOPERGIETERY, Kunstencentrum Vooruit, NTGent, Minardschouwburg en Opera Ballet Vlaanderen.

Alle evenementen worden uitgesteld of geannuleerd en dat tot zeker 31 maart. NTGent heeft beslist om al zeker tot 19 april te sluiten. “De drastische beslissing komt er om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan”, klinkt het in een gezamenlijk persbericht, “en uit voorzorgsmaatregel naar aanleiding van de recentste evoluties.” Er is nog geen duidelijkheid over eventuele terugbetaling van tickets.

Leuven

Ook Het Depot in Leuven sluit de deuren tot eind deze maand. “Naar aanleiding van de recente vorderingen voor het inperken van het coronavirus in België beslist de lokale overheid om alle evenementen tot eind maart te schrappen. Alle concerten die in deze periode in Het Depot gepland stonden, worden bijgevolg geannuleerd”, meldt de concertzaal.

Antwerpen

Concertzaal De Roma in Antwerpen schrapt ook alle geplande concerten en evenementen op eigen initiatief tot eind maart. In totaal gaat het om 27 publieke activiteiten. “Wij kunnen niet langer wachten op een algemeen verbod van de overheid en nemen onze verantwoordelijkheid in het belang van de volksgezondheid”, zegt algemeen coördinator Danielle Dierckx.

Ook Trix neemt de beslissing om alle concerten al minstens tot en met 31 maart niet te laten plaatsvinden. “We bekijken met de betreffende bands of we de concerten kunnen verplaatsen naar een latere datum”, meldt de concertzaal.