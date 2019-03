Deze 7 artiesten zongen hun wereldhits niet zelf DBJ

10 maart 2019

06u00 0 Muziek Vorige week trad Karen Boelaerts uit de schaduw als ‘de stem van de nineties’. De dame uit Tienen zong danceklassiekers als ‘Lift Me Up’, ‘Walk on Water’ en ‘Freak Out’ in, die de zangeressen van 2Fabiola en Milk Inc. dan lustig playbackten op het podium. Ze zijn echter niet de enigen die andermans stem gebruiken om een hit te scoren. Deze wereldtoppers zijn in hetzelfde bedje ziek.

1. Jennifer Lopez - ‘Jenny From The Block’, ‘Play’, ‘I’m Real’

“I’m real... What you get is what you see”, zingt Jennifer Lopez in ‘Jenny From The Block’ uit 2002. Dat is niet helemaal waar, of beter gezegd: helemaal niet waar. De wereldhit van La Lopez werd namelijk ingezongen door Natasha Ramos, een van haar achtergrondzangeressen die het refrein voor het nummer inzong als demo. Haar versie werd echter nooit vervangen.

Ook een andere wereldhit van J.Lo, ‘Play’, werd ingezongen door een ander. Door Christina Milian namelijk, die later een hit scoorde met ‘AM to PM’. “Ik zing het refrein, ja”, zei Millian daar later over. “Ik dacht dat dat geweten was.” Op het album staat haar naam vermeld als achtergrondzangeres, maar in de video is ze nergens te bespeuren. Hetzelfde geldt trouwens voor een derde wereldhit van J.Lo, ‘I’m Real’, die ingezongen werd door Ashanti. Ironisch, zeker gezien de titel van het nummer.

2. TLC - ‘No Scrubs’

In 2000 kreeg ‘No Scrubs’ de Grammy voor beste R&B-single van het jaar. TLC kreeg zelfs het beeldje voor ‘Beste R&B Vocal performance’. Daar zou je je vragen over kunnen stellen, want geen van de drie TLC-leden is te horen op hun grootste hit. Alle zanglijnen van het nummer werden ingezongen door de nobele onbekende Debra Killings, ook weleens het vierde lid van TLC genoemd. Al zou je haar beter het eerste lid kunnen noemen.

3. Zac Efron - ‘High School Musical’

Met zijn looks en loepzuivere stem deed Zac Efron als Troy Bolton in ‘High School Musical’ het hart van elke bakvis sneller slaan. Die looks zijn er meer dan tien jaar later nog steeds en zijn stem ook, al was die laatste er niet altijd al. In de eerste ‘High School Musical’-film zong Efron zijn passages immers niet zelf. “Hij kon de hoge tonen niet halen”, klonk het. Wereldwijd braken duizenden tienerharten na de bekendmaking van het nieuws, maar de makers herpakten zich door te stellen dat de nummers in alle vervolgfilms wél door hem werden ingezongen.

4. Selena Gomez - ‘Same Old Love’

Bijna een half miljard views heeft ‘Same Old Love’ op Youtube en het is een van Selena Gomez’ grootste hits. Jammer genoeg voor de fans zong ze het nummer niet zelf. Het nummer werd geschreven en gecomponeerd door indiepopzangeres Charli XCX die het nummer verkocht aan Selena. Selena zong het nummer wel in, maar niet het refrein, en behield de versie van Charli XCX . Tijdens live-opnames wordt duidelijk dat tijdens het refrein steevast een bandje meeloopt.

5. Nicki Minaj - ‘Super Bass’

Dit nummer uit het debuutalbum van Nicki Minaj scoorde vooral in het thuisland van de Amerikaanse rapper. Daar eindigde het in de top tien van meest gedraaide nummer uit 2011. Allemaal leuk en aardig, maar met het catchy refrein heeft de rondborstige wereldster niets te maken. Dat werd ingezongen door ene Ester Dean. Die kreeg daar aanvankelijk ook credits voor (‘Super Bass featuring Ester Dean’ stond er te lezen bij de eerste release), maar wanneer het nummer een hit werd, verdween haar naam plots uit elke communicatie. Wat overbleef waren de kleine lettertjes in het albumboekje: ‘background vocalist: Ester Dean’.

6. Michael Jackson - ‘Monster’, ‘Hollywood Tonight’, and ‘Breaking News’

Het gaat hier om drie minder bekende nummers uit ‘Michael’, het album dat een jaar na Jackson’s dood uitkwam. In 2014 spande een vrouw een rechtszaak aan omdat de drie nummers niet door Jackson zouden zijn ingezongen, maar door iemand met een gelijkaardige stem. Michael’s zus Latoya gaf zelf toe haar twijfels te hebben: “Het klinkt helemaal niet als hem”, zei ze tegen TMZ. De rechtszaak loopt nog steeds, al heeft de familie op dit moment wel andere katten te geselen.

7. Oasis - ‘Live Forever’

“You and I are gonna live forever”, klinkt het in het refrein van het nummer van Oasis. Volgens producer, Owen Morris, was hij diegene die het falsetstemmetje inzong op het nummer. Er bestaat discussie over en enkele fans weigeren het te geloven, maar toegegeven: Liam en Noel lijken zo te horen erg weinig te maken te hebben met die paar noten. Al gaat het hier natuurlijk slechts om één zinnetje.