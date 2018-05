Deze 5 Songfestivalliedjes worden het meest gedownload MVO

14 mei 2018

08u32 0 Muziek Het Songfestival bracht ook dit jaar weer een hoop nieuwe hits met zich mee. Uiteraard zullen we het nummer 'Toy' van winnares Netta nog vaak horen, maar ook deze andere landen scoren goed.

De vijf landen die het het beste doen in de iTunes top zijn Israël, Oostenrijk, Cyrpus, Denemarken en Frankrijk. Hun nummers werden het meest gedownload. Opvallend is dat 'That's How You Write A Song' van de Noorse Alexander Rybak niet in de top 20 opduikt.

Israël - 'Toy'

Cyprus - 'Fuego'

Oostenrijk - 'Nobody But You'

Denemarken - 'Higher Ground'

Frankrijk - 'Mercy'