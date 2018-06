Deze 10 'onbekende' maar eigenzinnige toppers komen voor het eerst naar Graspop Steven Alen

20 juni 2018

11u27 0 Muziek Bezorgen de ruim 120 bands van de Graspop Metal meeting je keuzestress? Geen nood, we serveren je tien straffe tips voor wie méér wil ontdekken dan alleen de headliners.

1. Tyler Bryant & The Shakedown

Wat een muzikant! Wat een stem! Wat een band! Tyler Bryant is het soort gitarist dat vergroeid lijkt met zijn instrument, en er de hele dag op zit te pingelen. Het zou ons niet verbazen als hij er eentje in de badkamer heeft staan. De 27-jarige Texaan kreeg zijn eerste gitaar dan ook op zijn zesde, en trad op zijn dertiende al her en der op. Dat hoor je, en hoe.

Deze rasartiest plukt smakelijke groenten van een grote akker vol blues, rock en hardrock. In zijn kookpot pruttelt aanstekelijke zware rock met een 'southern' sausje, goed voor meestampers, catchy refreinen en smaakvolle slidepartijen. Absoluut de moeite waard om vrijdagochtend om 11 uur paraat te staan voor de Mainstage.

2. Zeal & Ardor

Deze unieke groep, ontstaan als een eenmansproject van de Amerikaanse Zwitser Manuel Gagneux, versmelt snedige metal met negrospirituals. Ja, dat lees je goed. Laat de op papier schier onmogelijke combinatie vol meeslepende en emotionele zang je meetrekken in een warm bad. Ogen dicht, adem inhouden en genieten maar. Dit is muziek die je moet ondergaan. Zeal & Ardor speelt vrijdag om 14.00 in de Metaldome.

3. Batushka

Nog een bijzondere, zij het nog minder toegankelijke mix van stijlen biedt het Poolse Batushka. Ze gooien Russisch-orthodoxe gezangen en black metal in de blender, en vallen daarnaast ook op door hun ceremoniële show. De muzikanten staan opgesteld zoals in een mis, compleet met kansel en gewaden. Én kaarsen en doodskoppen, uiteraard. Niet schrikken als je na dit optreden in vreemde tongen begint te spreken. Waarschijnlijk heb je gewoon te veel gedronken. Batushka speelt zaterdag om 13.15 uur in de Marquee.

4. The Contortionist

The Contortionist is een muzikale ajuin, met lekker veel laagjes. De Amerikanen slagen erin zachte, cleane zang te verweven met technisch hoogstaande muziek die zowel beukt als zweverig klinkt. De fratsen van de alomtegenwoordige ritmesectie zijn een lust voor het oor van muzikanten, druk maar toch in dienst van het nummer. De virtuoze gitaren en keyboards kleden alles heel smaakvol in, wat met een goede geluidsman live een overweldigende ervaring kan opleveren. Technische muziek maken die toch je ziel raakt, het is weinig bands gegeven.

5. The Vintage Caravan

Niet alle IJslanders zitten in Rusland te supporteren voor de nationale ploeg. Het trio van The Vintage Caravan zakt zelfs speciaal af naar de Kempen voor de rockers die geen zin hebben om een stel vetbetaalde shotters achter een bal te zien hollen. Jawel, The Vintage Caravan speelt dus tegelijk met de Rode Duivels tegen Tunesië, zaterdag om 14.10 uur in de Metaldome. Mocht de tent niet volstromen, laat de aanwezigen de band dan toch verwelkomen met een 'vikingclap', want ze stoppen hun hart en ziel in hun smeuïge vette (stoner)rock.

5. Galactic Empire

Zijn ze slechts een gimmick, goed voor één nummer? Of is the force écht met hen? Wie vrijdag op het middaguur in de Marquee raakt, kan Star Wars-band Galactic Empire aanschouwen. Geen idee of ze live ook kunnen overtuigen, maar voor Star Wars-fans is het optreden van Boba Sett, Bass Commander, Dark Vader, Shadow Ranger en Red Guard zeker iets om naar uit te kijken!

6. Dool

Oké, obscuur is Dool niet: zangeres-gitariste Ryanne van Dorst is dankzij haar tv-optredens en presentatiewerk een Bekende Nederlandse, en elke zichzelf respecterende metalhead heeft al wel eens gehoord van deze band. Trouwens: als je jezelf niet respecteert, gaat niemand het doen - maar dat terzijde.

Voor het mainstreampubliek dat donderdag vooral voor Guns N' Roses komt, kunnen we het toch niet laten om deze Rotterdammers nog eens in de schijnwerpers te zetten, want Dool verdient om 20.05 gewoonweg een bomvolle Metaldome. In een tijd waarin bands elkaar proberen te overtroeven door nog extremer, nog theatraler of nog technischer te willen zijn, schrijft Dool gewoonweg vette songs. Mét kop en staart, catchy hooks en tegelijk muzikaal boeiend: het is bijna een verademing tussen al dat muzikale geweld waarvan je vijf minuten later geen flard meer voor de geest kunt halen. Maar je hoeft ons natuurlijk niet te geloven. Luister gewoon maar naar deze klasbakken en oordeel zelf.

7. Heilung

Wie keelzang prefereert boven het speenvarkengekweel van Axl Rose, kan donderdag om 22.00 in de Metal Dome een bijzonder optreden meemaken van muzikanten die uit een andere wereld lijken te komen - of toch een andere tijd. Het gezelschap uit Denemarken, Noorwegen en Duitsland roept een bezwerende tribale sfeer op met veel (samen)zang en zowel moderne als 'oude' instrumenten, waaronder veel trommels. De band haalt de mosterd uit de geschiedenis, uit tijden toen de christelijke god nog murw onder de hamer van Thor lag en vikings heersten over de zeeën. Noem het folk-, pagan- of vikingmetal, als het beest maar een naam heeft. Maar een beest, dat is het zeker. Je herkent het aan het gewei.

8. The Bloody Beetroots

Waar zijn die handjes? Hoe speciaal Heilung ook is, The Bloody Beetroots zijn toch de allervreemdste eend op de affiche. Het wordt dansen geblazen met deze formatie rond de Italiaan Robert Rifo, die het zelfs al tot op Tomorrowland schopte. Wie zondagavond nog jus over heeft na vier dagen feesten, kan vanaf 23.20 uit de bol gaan in de Metaldome.

9. Bölzer

De Zwitsers van Bölzer zijn ook zeker een bezoekje waard, al was het maar om te ervaren hoe het tweetal (!) live zo'n möddervet geluid produceert. Laat je hypnotiseren door de kolossale riffs en de rauwe maar veelzijdige zang, en ledematen komen spontaan in beweging. Op het ritme van de muziek of richting uitgang, dat valt nog af te wachten. Zoals zo veel bands is het eigenzinnige Bölzer geen spek voor ieders bek. En gelukkig maar, of we stonden op Graspop allemaal tegelijk voor hetzelfde podium!

10. Perturbator

Terwijl Judas Priest zondagavond zijn firepower lost op het hoofdpodium, baadt de Metaldome vanaf 21.20 uur in een elektronische waas. Die komt uit de koker van de Fransman James Kent, die na een verleden als blackmetalgitarist nu zijn (on)heil zoekt in synthesizers en darkwave. Is het metal? Hell no! Is het speciaal? Hell yeah! Past het op Graspop? Dàt zal de opkomst zondagavond uitwijzen!