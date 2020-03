dEUS werkt aan nieuwe studioplaat SDE

06 maart 2020

08u10

Het heeft acht jaar geduurd, maar rockband dEUS is opnieuw de studio in gedoken om aan een nieuwe plaat te werken. Dat schrijft het Nieuwsblad.

Tom Barman maakte het nieuws zelf bekend vanuit de Vantage Point Studio in Antwerpen: “Er komt iets aan in 2021. Maar hou je ogen open voor sneak peeks in de komende weken.” Ook manager Christian Pierre bevestigt in het Nieuwsblad dat die nieuwe plaat er nu ook echt komt. “Het is nog pril, dus ik kan niet zeggen hoe het album zal klinken. Pas over enkele maanden weten we welke richting het uitgaat. Maar het is absoluut onze bedoeling dat de plaat volgend jaar verschijnt. Aan de reacties te horen, zitten veel mensen erop te wachten.”

Het is dan ook al acht jaar geleden sinds dEUS - Tom Barman, Klaas Janzoons, Stéphane Misseghers, Alan Gevaert en Bruno De Groote - nog eens een plaat uitbracht. De vorige heette ‘Following Sea’ en kwam in 2012 uit. In tussentijd zat de groep echter niet stil. De heren verzorgden de soundtrack voor een documentaire over modeontwerper Martin Margiela en gingen opnieuw op tournee met hun derde album ‘The Ideal Crash’ (1999). In de Ancienne Belgique speelden ze vorig jaar nog acht uitverkochte concerten op rij. “Een cadeautje voor de fans en een goeie manier om Bruno (de nieuwe gitarist, red.) te laten kennismaken met onze oude nummers”, zei Barman toen. “Maar ik blijf niet achteromkijken.”