dEUS viert 20 jaar ‘The Ideal Crash’ met 20 concerten doorheen Europa SD

12 november 2018

11u14

Bron: Live Nation 0 Muziek ‘The Ideal Crash’, het derde album van dEUS, bestaat twintig jaar en dat moet gevierd worden. Naar aanleiding van ‘dEUS plays ‘The Ideal Crash’’ wordt het album in geremasterde versie heruitgebracht en geeft de band twintig concerten in heel Europa. Op 21, 22 en 23 mei 2019 staat de groep in de Ancienne Belgique.

Van de openingstrack ‘Put The Freaks Up Front’ tot de afsluiter ‘Dream Sequence #1’: alles komt aan bod. “Als er ooit een moment komt om een album in de kijker te zetten, dan is het ongetwijfeld ‘The Ideal Crash’. Het was een bijzonder belangrijke plaat voor ons die meteen de standaard hoog legt voor de nieuwe dEUS-songs die we na afloop ook zullen spelen”, vertelt Tom Barman. Van de partij is uiteraard ook kersvers gitarist Bruno de Groote, met wie dEUS weldra de studio induikt voor de opnames van hun achtste album.

‘The Ideal Crash’ werd geproduced door de Canadese producer David Bottrill, die later ook het voorlaatste dEUS-album ‘Keep You Close’ onder handen zou nemen. ‘The Ideal Crash’ prijkte in ’99 in vele eindejaarslijstjes en haalde zelfs de top twintig van Oor’s Top 100 aller tijden, geflankeerd door Pink Floyd’s ‘The Wall’ en Radiohead’s ‘Kid A’.

dEUS zal, net als voorgaande artiesten die aantraden in de REWIND-reeks, gelauwerd worden middels een officiële steenlegging in de Steenstraat als eerbetoon voor hun bijdrage aan de Belgische (pop)muziek.

De ticketverkoop start op 16 november om 10u via Live Nation en Proximus Go For Music.