Despacito sloeg dit jaar alle records op YouTube TK

10u53

Bron: ANP 0 EPA Louis Fonsi Muziek Het nummer 'Despacito' van Luis Fonsi en Daddy Yankee was dit jaar de populairste muziekvideo. De videoclip is tevens de meest bekeken video aller tijden, blijkt uit een van de ranglijsten die YouTube ieder jaar uitbrengt.

De Spaanse zomerhit van dit jaar is inmiddels meer dan 4,4 miljard keer bekeken en 24 miljoen keer geliket. Op de tweede plaats in de YouTube-muzieklijst staat Ed Sheeran met de videoclip van 'Shape of You'. Meer dan 2,8 miljard mensen hebben de video van de Britse zanger gezien.

'Until we will become dust' van Oyster Mask is de meest virale video van het jaar. Dat resultaat is gebaseerd op het aantal views, reacties, likes en het aantal keren dat mensen het filmpje hebben gedeeld. Het ietwat bizarre optreden in de Thaise zangcompetitie The Mask ging het meest viraal op de videosite en heeft 181 miljoen views en 535.000 likes. Ook de show van Lady Gaga tijdens de Super Bowl en de Carpool Karaoke met Ed Sheeran trokken veel kijkers op YouTube.