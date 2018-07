Derde aanhouding in zaak XXXTentacion SD

26 juli 2018

16u15

Bron: ANP 3 Muziek De Amerikaanse politie heeft een derde verdachte aangehouden na de dood van rapper XXXTentacion. De derde verdachte, Robert Allen, werd woensdag gearresteerd in het huis van zijn zus in een dorp op het platteland van Georgia. Dit meldt TMZ.

Volgens de politie toonde de zus van de verdachte haar medewerking bij de arrestatie. De politie zegt dat de verdachte is geregistreerd door bewakingscamera's in de buurt van Deerfield Beach, ten noorden van Miami, waar XXTenctacion in juni op 20-jarige leeftijd om het leven werd gebracht.

De Amerikaanse politie verdenkt vier mannen van de moord op de rapper, allen jonge twintigers. Drie van de vier verdachten zitten nu in hechtenis. Naast moord worden ze beschuldigd van een gewapende overval met een vuurwapen. De politie vermoedt dat de rapper het slachtoffer is geworden van een roofoverval. De rapper, wiens echte naam Jahseh Dwayne Onfroy luidde, zou 50.000 dollar hebben afgehaald voordat hij naar een motordealer in Deerfield Beach reed. Een auto zou hem op de weg hebben afgesneden toen hij de winkel verliet.