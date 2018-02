Demi Lovato start haar Europese tournee in Antwerpen JDB

12 februari 2018

10u39 0 Muziek Zangeres en songwriter Demi Lovato (25) kondigt vandaag haar Europese 'Tell Me You Love Me Tour' aan. Zestien haltes staan op het programma en het startschot wordt gegeven op 29 mei in de Antwerpse Lotto Arena. De kaartverkoop start op 16 februari.

De Amerikaanse zangeres is een fenomeen. Haar zesde studioalbum ‘Tell Me You Love Me’ verscheen op 29 september en debuteerde in 37 landen op nummer 1. Demi Lovato brak door met de Disney Channel-film 'Camp Rock' als het hoofdpersonage Mitchie Torres. Ze begon als kindactrice in de serie 'Barney and Friends' en heeft inmiddels zes studioalbums op haar naam staan.

Na een tournee doorheen de VS en Canada, samen met DJ Khaled en Kehlani, steekt Demi Lovato nu dus de grote plas over.