Demi Lovato: “Ik kom met nieuwe muziek” KDL

03 november 2019

18u21

Bron: ANP 0 Muziek Demi Lovato komt met nieuwe muziek. Wanneer ze een nieuw album of nieuwe nummers uitbrengt is nog onbekend, maar de 27-jarige zangeres kan niet wachten om nieuw materiaal met haar fans te delen.

“Ik kom met nieuwe muziek”, zei de zangeres en actrice zaterdagavond tot vreugde van het publiek op een bijeenkomst van Teen Vogue in Los Angeles. In een poging de enthousiaste menigte enigszins te bedaren, voegde Demi eraan toe dat ze nog niet weet wanneer de muziek daadwerkelijk uitkomt. “Ik zeg nog niet wanneer. Het is belangrijk om te onthouden dat ik op het moment liever niet te snel in nieuwe projecten stap.”

Overdosis

De zangeres doelt op de zware jaren die achter haar liggen. In juli 2018 werd ze met spoed opgenomen nadat ze een overdosis drugs had genomen. Sindsdien liet ze zich minder vaak zien bij publieke evenementen. Nu lijkt ze op de weg terug. Met de ambitie om opnieuw muziek te maken, maar, zo benadrukt ze, alles op z’n tijd. “Ik heb besloten om het rustig aan te doen, mijn tijd te nemen. Die nieuwe muziek komt er op den duur zeker, ik kan namelijk niet wachten om het uit te brengen.”