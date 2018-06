Demi Lovato annuleert optreden amper vier uur voor aanvang KD

11 juni 2018

11u28 0 Muziek Demi Lovato (25) heeft haar optreden in Londen geannuleerd, dit amper vier uur voor de aanvang van het concert. De zangeres heeft last van een zwelling op haar stembanden.

"Ik schrijf dit door de tranen van frustratie en verdriet heen", begint Demi Lovato de open brief die ze aan haar fans schreef. De zangeres laat in een tekst op sociale media weten dat haar concert in Londen niet doorgaat. "Ik moet mijn optreden uitstellen omdat ik heel erg ziek ben en last heb van gezwollen stembanden. Als ik vanavond optreed en mijn stembanden nog meer bezeer, dan zou het kunnen dat ik mijn hele tournee moet annuleren."

De 'Tell Me You Love Me'-zangeres volgt hiermee het doktersadvies dat haar werd opgelegd. Enkele fans hadden al opgemerkt dat er iets niet pluis was met haar stem tijdens haar optreden op het Capital FM Summertime Ball. De zangeres zong er haar nieuwe single 'Solo', maar klonk minder zuiver dan gewoonlijk. Ze oogde ook heel erg moe. Nu blijkt dus dat ze ziek op het podium stond.

"Het spijt me dat ik mijn fans moet teleurstellen die uren hebben gereisd om hier te zijn", laat de zangeres weten. Veel fans waren al aanwezig op de locatie, aangezien de ster haar concert maar vier uur op voorhand annuleerde. Heel wat fans reageerden dan ook gefrustreerd, al hadden de echte Lovatics (zoals haar fans zichzelf noemen, nvdr.) vooral begrip voor haar beslissing. "Ik keek er erg naar uit om je vanavond te zien, maar het is belangrijker dat je gezond en gelukkig bent. Ik hou zoveel van je. Veel beterschap", tweet een fan.

Het geannuleerde optreden van Demi Lovato wordt verplaatst naar 25 juni. Er staan deze week nog vier shows van de 'Confident'-zangeres gepland in het Verenigd Koninkrijk. Of die shows doorgaan, is niet zeker, al zijn ze voorlopig nog niet geannuleerd. De ster is momenteel op wereldtournee om haar nieuwe album te promoten. De tournee begon eind februari en loopt nog tot eind november. Op 28 mei hield de zangeres nog halt in de Lotto Arena in Antwerpen, waar ze enkel lovende reacties kreeg voor haar zangkunsten.