Def Leppard, Sabaton, Lynyrd Skynyrd, Amon Amarth, Carcass, In Flames en nog 42 nieuwe namen voor Graspop Steven Alen

25 oktober 2018

17u20 2 Muziek De organisatie van de Graspop Metal Meeting lost in een keer 48 nieuwe namen die van vrijdag 21 juni tot en met zondag 23 juni optreden in Dessel. De 24ste editie belooft opnieuw veel variatie, van classic rock tot brute deathmetal en alles daartussenin.

Opvallende oudjes zijn Def Leppard en Lynyrd Skynyrd, twee bands die respectievelijk al meer dan 40 en 50 jaar meegaan. De southern hardrock van Lynyrd Skynyrd zal voor het eerst te horen zijn op Graspop, net als de spacerock van Hawkwind, de band van Lemmy Kilmister voor hij Motörhead oprichtte. De Britse duiventil speelt al luide muziek sinds 1969, terwijl vaste klant Whitesnake zijn veertigste verjaardag komt vieren. De Zwitserse AC/DC-achtige hardrockers van Krokus komen ook voor het eerst in hun meer dan 40-jarige bestaan naar Graspop.

Moderne kleppers

Een van de populairste bands is In Flames. De Zweden kapten hun deathmetalwortels al lang geleden af en groeiden uit tot een van dé smaakmakers van de heavy muziek. Dat bewezen ze onlangs nog maar eens tijdens het Alcatrazfestival, waar ze heel de wei aan het springen kregen.

Disturbed is nog een heel bekende naam op de lijst. Ze braken in het begin van de eeuw als nu-metalband door met Stupify en hadden in 2009 een wereldhit met Down With The Sickness - “Woh ah ah ah”, weet je wel. De Amerikanen zakten daarna wat weg, maar met de Simon & Garfunkel-cover Sound of Silence staan ze weer hélemaal op de kaart. De genregenoten Godsmack proberen al vele jaren zo groot te worden in Europa als in Amerika. Hun harde werk loont, want ze verkochten de Trix uit en zijn voor de derde keer van de partij in Dessel.

Deathmetal, powermetal en symfonische metal

Fans van brute of technische death kunnen hun hart ophalen met het Britse Carcass, het Amerikaanse Immolation en Whitechapel, het Finse Children of Bodom en het Zweedse Amon Amarth. De laatste band treedt op met een groot vikingschip en veel vuurwerk, terwijl hun landgenoten Sabaton hun powermetal lanceren met een heuse tank op het podium.

Op powermetalvlak is nog een opmerkelijke naam: Demons & Wizards, de Amerikaans-Duitse alliantie van Iced Earth-gitarist Jon Schaffer en Blind Guardian-zanger Hansi Kürsch. Het hakwerk van Schaffer is bij het strakste dat de metalwereld te bieden heeft. Maar er mag ook gelachen worden, bijvoorbeeld met Gloryhammer. Het Zwitsers-Schotse gezelschap werd opgericht door lolbroek Christopher Bowes van Alestorm. De carnavaleske band vergroot de heroïsche clichés van de powermetal nog wat uit, maar vergis je niet: ze kunnen ook een stukje spelen.

Op symfonisch vlak tekent Finland present met Sonata Arctica, dat zweemzoete meezingers verpakt in een dikke laag gitaar- en keyboardklanken. Het Nederlandse Delain heeft zijn sporen al ruimschoots verdiend en speelt voor de vierde keer in Dessel.

Black, progressief en folk

Zwarte zielen met oog voor detail kunnen hun dorst laven bij het machtige Noorse Borknagar. De progressieve band maakt al zware muziek voor fijnproevers sinds 1995, en staat nu eindelijk voor het eerst op Graspop. De Italianen van Fleshgod Apocalypse mengen symfonische invloeden op een heel andere manier in hun razendsnelle metal. Hun combinatie van retestrakke blastbeats met onder meer operazang is echt een belevenis. De vreemdste combinaties vinden we toch terug bij Eluveitie, een Zwitserse band die vaart onder de vlag folk-, pagan- en vikingmetal, compleet met draailieren en fluiten. Nog dansbaarder is het Duitse Equilibrium, wiens folky metal in 2015 opvallend veel mensen in beweging kreeg in de Metaldome.

Heavy metal en thrash

Meezingen geblazen is het met de herkenbare heavy metal van Hammerfall, de zoveelste band uit Zweden. Op vlak van heavy metal is King Diamond een van de toppers. De voormalige frontman van Mercyful Fate zingt na zijn hartoperatie weer ijzig hoog en brengt vast weer een horrorshow mee naar Dessel. Modernere metal vind je bij Trivium, terwijl je voor degelijke klassieke metal zonder hoge stemmetjes terechtkan bij het Zweedse Grand Magus, dat in 2016 én als support van onder meer Testament veel zieltjes won. Die laatst thrashiconen zijn ook van de partij, net als Municipal Waste, Power Trip, Crisix en het Nederlandse Legion of the Damned.

Doom, stoner en sludge

Bij de bands met stoner- en sludge-invloeden is het bijna onbegrijpelijk dat Crowbar pas voor het eerst in de meer dan dertigjarige carrière afzakt naar Graspop. Aan de andere kant komt Orange Goblin ook pas voor de tweede keer de boel op stelten zetten in Dessel, terwijl ze toch ook een voortrekker zijn in hun genre. In postmetalkringen is Cult of Luna dan weer topklasse. Deze Zweedse chefs serveren loodzware riffs, repetitieve ritmes en hier en daar een trance. Hun landgenoten van Candlemass houden het dan weer vooral heel zwaar, goed voor een vette pot doom mét zanger Johan Längqvist. die klassieker Epicus Doomicus Metallicus uit 1986 inzong.

Bekende koppen

Aan de groepsnamen van Phil Campbell & The Bastard Sons en Philip H. Anselmo & the Illegals kan je dan weer zien dat enkele leden bekend zijn van andere bands. Gitarist Phil Campbell speelt met drie van zijn zonen en een zanger al enkele jaren stevige rock in de straatje van zijn voormalige band Motörhead, terwijl brulboei Phil Anselmo natuurlijk vooral bekend is van Pantera en Down.

Punk, hardcore en metalcore

Fans van punk, hardcore en metalcore kunnen hun hart ophalen bij Agnostic Front, No Fun At All, Hatebreed, State Champs, To The Rats And Wolves, Bleed From Within en natuurlijk Sick of it All - deze New Yorkers staan al voor de negende keer op Graspop.

Alle nieuwe namen

Eerder deze week maakte Graspop Metal Meeting bekend dat Within Temptation (headliner vrijdag 21 juni) en Slipknot (headliner zaterdag 22 juni) op Graspop Metal Meeting 2019 staan. Dit zijn alle nieuwe namen: Agnostic Front, Amon Amarth, Bleed From Within, Borknagar, Candlemass, Carcass, Children Of Bodom, Combichrist, Crisix, Crowbar, Cult Of Luna, Deathstars, Def Leppard, Delain, Demons & Wizards, Disturbed, Eluveitie, Equilibrium, Fleshgod Apocalypse, FM, Gloryhammer, Godsmack, Grand Magus, Halestorm, HammerFall, Hatebreed, Hawkwind, Immolation, In Flames, King Diamond, Krokus, Legion Of The Damned, Lynyrd Skynyrd, Municipal Waste, No Fun At All, Orange Goblin, Phil Campbell & The Bastard Sons, Philip H. Anselmo & the Illegals, Power Trip, Sabaton, Sick Of It All, Sonata Arctica, State Champs, Testament, To The Rats And Wolves, Trivium, Whitechapel, Whitesnake.

Tickets

De verkoop van combitickets en logementen start op zaterdag 27 oktober om 10.00 uur via ticketmaster.be en proximusgoformusic.be. Het ganse aanbod op Metal Park, Metal Town, Camping Skullotel en Camping Boneyard (huurtenten) was afgelopen editie uitverkocht. Nieuw is dit jaar Devil’s Lake, waar je overnacht in een luxecottage of hotelkamer aan twee grote meren aan de rand van de Lommelse Sahara. Een gratis shuttledienst brengt de festivalgangers naar het festival. De dagticketverkoop gaat op een latere datum van start.