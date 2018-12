Def Dames Dope kondigt afscheidstournee aan: “Volgend jaar stoppen we ermee” KD

12 december 2018

06u29

Def Dames Dope, de meidengroep van K3-choreografe Axana Ceulemans en haar zus Larissa, gaat volgend jaar voor de allerlaatste keer op tournee. Dat heeft hun management zelf bekendgemaakt.

Axana, die tegenwoordig vooral bekend is als de choreografe van K3, en haar zus Larissa begonnen al in 1993 aan een bloeiende carrière in de muzieksector. Hun grote succes bracht hen tot in de hitlijsten ver buiten België. Onder andere in Canada en het Verenigd Koninkrijk waren de zusjes te horen, en ze traden zelfs op in het voorprogramma van superster Latoya Jackson.

Succes duurt echter niet eeuwig en de groep bracht zes jaar lang geen nieuwe muziek meer uit. In 2002 keerden ze terug, maar de wisselende bezetting werd niet goed onthaald. Larissa (Can-D-Cash) werd vervangen door Yousra Lemaire (TRS), die op haar beurt haar plekje ingenomen zag worden door Barbara de Jonge (BB). Axana (Snake) trok dan maar, samen met overige leden Ingrid Gerits (H20) en Edith Verlinden (Tabasco) de stekker uit het project.

Sinds 2016 zingen Axana en Larissa weer als Def Dames Dope, maar in 2019 zullen ze dus de microfoon voorgoed aan de wilgen hangen. Het management van de twee laat weten dat de zussen tot eind november 2019 te boeken zijn om alle Vlaamse podia en festivals onveilig te maken.