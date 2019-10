Def Dames Dope kondigt afscheid aan en treedt zaterdag voor de laatste keer op KD

09 oktober 2019

15u02 1 Muziek Larissa en Axana Ceulemans trekken zaterdag 12 oktober de stekker uit Def Dames Dope. De popgroep uit 1992 werd in 2016 nieuw leven ingeblazen, maar nu houden de zangeressen het definitief voor bekeken.

Def Dames Dope werd in 1992 opgericht door de zussen Larissa Ceulemans (ook wel bekend als Can-D-Cash) en Axana Ceulemans (bijgenaamd Snake) met danseressen H2O & Tabasco. In de zomer van 1993 won Def Dames Dope ook nog eens de Radio 2 Zomerhit met ‘Ain’t nothing to it’. Ze haalden ook de hitlijsten in onder meer Tsjechië, Frankrijk en Canada. In Zuid-Afrika verzorgde de groep zelfs het voorprogramma van Latoya Jackson, de zus van popkoning Michael Jackson.

Begin 2019 kondigden ze hun laatste tournee aan. Nu zaterdag volgt hun laatste optreden op ‘Legendary 90s XL’ in Waregem Expo. Larissa blijft wel muzikaal actief. Ze werkt niet enkel aan haar eigen repertoire, ze schrijft ook voor anderen. Axana blijft ook in de showbizzwereld werken als vaste choreografe van de popgroep K3.