Dee Snider en nog zes nieuwe namen maken affiche metalfestival Alcatraz bijna compleet sam

05 april 2018

Met de bekendmaking van zeven nieuwe bands is de affiche van metalfestival Alcatraz bijna compleet. Het gaat om Dee Snider, Cannibal Corpse, DevilDriver, Phil Campbell and the Bastard Sons, Venom Inc., The Black Dahlia Murder en Act of Defiance. De headliner van zaterdag blijft nog een groot geheim.

Dee Snider is als voormalige frontman van Twisted Sister een graag geziene gast op Belgische metalfestivals. Met Twisted Sister nam hij twee jaar geleden grandioos afscheid van Europa met een memorabele show in Kortrijk. Het jaar erna stond hij al opnieuw op Graspop, en nu is hij ook weer van de partij op Alcatraz. Benieuwd hoe lang de fans deze keer 'We're not gonna take it' zullen blijven scanderen na het einde van het gelijknamige nummer.

Er is leven na Motörhead, bewijzen drummer Mikkey Dee en gitarist Phil Campbell. De eerste stond vorig jaar met Scorpions op Alcatraz, de tweede komt dit jaar langs met zijn Bastard Sons. De band speelt eigen werk, maar natuurlijk ook krakers van Motörhead.

Cannibal Corpse kent natuurlijk iedereen. Met meer dan twee miljoen verkochte albums mag de band zich commercieel de meest succesvolle deathmetalband aller tijden noemen. Al jaren spelen ze live bijzonder strak, en met de nieuwe plaat ‘Red Before Black’ bewijzen ze nog altijd hongerig te zijn. Cannibal Corpse staat dit jaar voor het eerst op Alcatraz, in de tent van de Swamp Stage.

Vorig jaar hulde Venom het Alcatrazfestival in een duistere blauwe gloed met veel vlammen. Dit jaar is het de beurt aan bastaardbroertje Venom Inc., dat bestaat uit allemaal ex-leden van Venom. In de bezetting van Venom Inc. zitten Jeff 'Mantas' Dunn, Tony 'Demolition Man' Dolan en Anthony 'Abaddone Bray, de line-up waarmee (toen nog) Venom tussen 1989 en 1992 actief was. En omdat Venom nu de band van 'Cronos' is, gaan de drie anderen door het leven als Venom Inc.

Venom werd zo'n veertig jaar geleden opgericht, maar DevilDriver draait ook al zestien jaar mee. "Groot, groter, grootst. Telkens wanneer je denkt dat je de grootste circlepit ter wereld wel hebt gezien, bewijst frontman Dez Fafara met zijn DevilDriver dat het nóg beter kan", laat de organisatie weten. "Als een ware stoomwals dendert deze ‘California groove machine’ - die ooit begon als een van de drijvende krachten achter de ‘new wave of American heavy metal - steevast over festivalweides in binnen- én buitenland heen, daarom dat we ze graag een tweede keer inviteren naar Kortrijk."

Melodische deathmetalband The Black Dahlia Murder heeft al vijftien jaar op de teller staan, terwijl het minder bekende Act Of Defiance ex-Megadeth-leden Chris Broderick (gitaar) en Shawn Drover (drums) bevat. "De basis van hun muziek blijft thrash, al gaan ze veel ruimer, tot deathmetal en moderne metalcoreinvloeden toe," luidt het.

Het Alcatrazfestival gaat door in Kortrijk op 10, 11 en 12 augustus. Het is nog afwachten wie de grote headliner op zaterdag wordt. Tickets vind je op Alcatraz.be.

Dagindeling:

Vrijdag: Status Quo, Dee Snider, Brides Of Lucifer, Ross The Boss, Diablo Blvd., The Quill, Bizkit Park, Amorphis, Venom Inc., Suicidal Angels, Atomic Bitchwax, Pro-Pain, Bark

Zaterdag: Headliner (tba), Dimmu Borgir, Epica, Phil Campbell And The Bastard Sons, Mr. Big, Battle Beast, Armored Saint, Fozzy, Ufomammut, Satyricon, DevilDriver, Municipal Waste, Solstafir, Orange Goblin, Crisix, Act Of Defiance

Zondag: Helloween “Pumpkins United”, In Flames, Behemoth, Alestorm, Sepultura, Inglorious, Orden Ogan, Ministry, Cannibal Corpse, The Black Dahlia Murder, Alcest, Primordial, Exhorder, Pestilence, Gruesome