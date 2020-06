Debuutplaat Ibe Wuyts laat op zich wachten: “De enige input die ik nu krijg, is dat virus” SDE

Bron: HBvL 1 Muziek Amper een jaar geleden won Ibe Wuyts (18) ‘The Voice Van Vlaanderen’. Sindsdien ging het hard: een optreden op Rock Werchter, een MIA voor ‘beste doorbraak’ ... Nu de coronacrisis z'n zomerplannen in de war stuurt, heeft de jonge zanger eindelijk tijd om even stil te staan bij z'n succesjaar én om aan z'n debuutplaat te werken. Dat vertelt hij in Het Belang van Limburg.

Ook Ibe Wuyts - artiestennaam IBE - heeft z'n plannen voor deze zomer on hold moeten zetten. Het zorgt ervoor dat hij eindelijk de tijd kan nemen om terug te blikken op het voorbije jaar, dat hij in Het Belang van Limburg “een grote gekte” noemt. “Een sneltrein. Ik krijg nu regelmatig herinneringen te zien op mijn smartphone via Facebook of Instagram, omdat het dan bijvoorbeeld alweer een jaar geleden is dat mijn battles in ‘The Voice’ op tv kwamen. Ik kan dat maar moeilijk geloven: ‘Shit , is dat echt alweer een jaar geleden!?’ Het lijkt allemaal nog maar net gisteren. Ondertussen kijk ik wel anders naar die periode”, vertelt hij. “Want op het moment zelf was het sprinten van het ene naar het andere. Go with the flow , geen tijd om erbij stil te staan. Nu besef ik steeds meer hoe crazy het afgelopen jaar was.”

Ondertussen werkt IBE traag maar gestaag verder aan z'n debuutalbum. Al zal het nog even duren voor die plaat het licht ziet: “Ik ben momenteel aan het schrijven, en er zijn plannen om muziek op te nemen zodra het kan. Maar eerlijk gezegd vind ik het moeilijk om nu nieuwe nummers te schrijven. Omdat ik dat normaal samen met andere mensen doe. Ik heb die input van anderen nodig. De enige input die ik nu krijg, is dat virus. En corona is nu niet bepaald iets leuk om een liedje over te schrijven. Ondertussen blijf ik wel bezig. Ik sleutel verder aan bepaalde ideetjes. Het gaat gewoon niet zo snel als anders", lacht hij.

