Dean toont pasgeboren zoontje in nieuwe videoclip CD

15 juni 2020

13u57 1 Muziek In april werden Dean Delannoit (31) en z'n vriendin Kaya (29) trotse ouders van een eerste zoontje, Ralph. De kleine jongen speelt nu de hoofdrol in de videoclip van ‘Enkel zon’, de nieuwe single van Dean.

Dean keert terug uit de lockdown met een zoon én een nieuwe single. Het zal je maar overkomen: als koppel in blijde verwachting zijn, en op het moment dat dé dag in zicht komt alles zien veranderen door de komst van een rondsluipend, moordend virus. De vrees zat er dan ook dik in dat Dean de geboorte van zijn eerste zoon niet eens zou mogen bijwonen.

Het inspireerde hem tot het componeren van de melancholische melodie die later ‘Enkel zon’ zou worden. Hij voelde bij de komst van zijn zoon enerzijds ontlading, trots, euforie en een spontane onvoorwaardelijke liefde, maar anderzijds het besef dat puur geluk ook heel broos is en weer weg kan zijn voor je het beseft. Het is dan ook maar passend dat Ralph in de videoclip van ‘Enkel zon’ een hoofdrol krijgt.