De wrede tragedie die Dolores O'Riordan inspireerde tot de grootste hit van The Cranberries Joeri Vlemings

16u38

Bron: BBC 0 Muziek "Dit lied is onze schreeuw tegen de onmenselijkheid van mens tot mens en van mens tot kind", zei Dolores O'Riordan over de grootste hit van de Ierse band The Cranberries. De betreurde zangeres schreef Zombie zelf, op een akoestische gitaar. De inspiratie kwam van een wrede terreuraanslag in Warrington, waarbij twee kinderen stierven. Dolores schreeuwde haar afkeer uit voor de terroristen van het IRA: "It's not me, it's not my family'.

"Niet in de naam van Ierland", was de boodschap van Dolores O'Riordan. "Het is niet Ierland, maar een aantal idioten die in het verleden leven", zei ze over de aanslagplegers. Ze was helemaal onder de voet van de dood van de driejarige Jonathan Ball en de twaalfjarige Tim Parry in maart 1993. De kinderen kwamen om het leven door twee bommen die IRA-leden hadden verborgen in vuilnisbakken in een drukke winkelstraat en tot ontploffing brachten.

Photo News

"Ik weet nog dat ik een van de moeders op tv zag, helemaal kapot", zei de zangeres aan Vox een jaar later. "Ik voelde zo met haar mee, dat ze haar kind negen maanden had gedragen, de ochtendmisselijkheid, dat allemaal en dan doet zo'n eikel, een dwaas die meende een punt te maken, zoiets."

Die woede en frustratie zit ook in 'Zombie'. Ze schreef het nummer op haar eentje, in haar flat in Limerick op een akoestische gitaar. Pas tijdens de repetities kreeg de song de uiteindelijke, veel rauwere en hardere rockvorm. Dat vertelde ze vorig jaar aan Team Rock: "Ik nam de elektrische gitaar en bij het refrein zette ik de distorsie open. Ik zei aan drummer Ferg: 'En jij kan misschien stevig op de drums kloppen?'" De rest is geschiedenis. Zonder die aanpassingen zou het waarschijnlijk niet zo'n vaart gelopen zijn met de wereldhit die Zombie na de lancering in september 1994 werd.

In Engeland strandde 'Zombie' op plaats veertien in de charts. Daar zat mogelijk het censureren van de clip door de BBC voor iets tussen. De originele video toonde onder meer kinderen met wapens en daar vielen de BBC en ook het Ierse RTE over. Op YouTube werd de clip meer dan 660 miljoen keer bekeken en is zo de 210de populairste video ooit.

Ook voor de tekst kreeg Dolores O'Riordan kritiek. Ze zou naïef stelling innemen in een conflict waar ze niks van zou begrijpen. "Protestants of Katholiek maakt mij niet uit", was haar antwoord. "Ik ben bezorgd om de onschuldige slachtoffers." In die zin zijn de lyrics meer dan twintig jaar later nog altijd erg actueel.

The Cranberries namen zelf een uitgeklede akoestische uitvoering van Zombie op. A.D.A.M. Feat. Amy gingen voor een danceversie, en Eminem samplede het lied op zijn recentste album. Deze week zou de Amerikaanse metalband Bad Wolves samen met O'Riordan de hit opnieuw opnemen, maar gisteren werd de 46-jarige zangeres dood aangetroffen in haar hotelkamer, enkele uren voor de opnamesessie.

De vader van terreurslachtoffer Tim Parry vernam nu pas dat Zombie geïnspireerd was op het tragische lot van zijn zoon en bracht hulde aan Dolores O'Riordan.

De tekst

Another head hangs lowly

Child is slowly taken

And the violence, caused such silence

Who are we mistaken?

But you see, it's not me

It's not my family

In your head, in your head, they are fighting

With their tanks, and their bombs

And their bombs, and their guns

In your head, in your head they are crying

In your head, in your head

Zombie, zombie, zombie-ie-ie

What's in your head, in your head

Zombie, zombie, zombie-ie-ie, oh

Du, du, du, du

Du, du, du, du

Du, du, du, du

Du, du, du, du

Another mother's breaking

Heart is taking over

When the violence causes silence

We must be mistaken

It's the same old theme

Since nineteen-sixteen

In your head, in your head, they're still fighting

With their tanks, and their bombs

And their bombs, and their guns

In your head, in your head, they are dying

In your head, in your head

Zombie, zombie, zombie-ie-ie

What's in your head, in your head

Zombie, zombie, zombie-ie-ie