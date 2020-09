Exclusief voor abonnees De ‘Wet-Ass Pussy’-storm: pornografische ranzigheid of pompende ode aan vrouwelijk seksueel genot? Luc Beernaert

01 september 2020

18u40 0 Muziek Ook in Vlaanderen is ‘WAP’ of ‘wet-ass pussy’ van rapsters Cardi B (27) en Megan Thee Stallion (25) behalve de hit van het moment ook bron van verontwaardiging en controverse. Voormalig stripster Cardi B maakte een expliciete video bij het nummer waarin ze haar seksuele verzuchtingen opsomt. Samengevat: zij zal wel bepalen hoe en waar en met wie ze het wil doen. En de vochtigheidsgraad van haar vagina, dat is haar zaak, deal with it. Cardi B is heus niet de eerste vrouw die haar intiemste verlangens bezingt. Waarom dan nu plots al die heisa?

Misschien schrikt u zich een aap telkens je tienerdochter ‘put this pussy in your face and swipe your nose like a credit card’ of ‘bring a bucket and a mop for this wet-ass pussy’ meebrult of nog, licht metaforisch, het verzoek ‘park that big Mack truck right in this little garage’ in de mond neemt. Allemaal verzen uit ‘WAP’, de pompende maar controversiële ode aan de vochtige vagina.

Je hebt 17% van dit artikel gelezen

Aanbieding loopt nog 05 dagen 05 uren 44 minuten 23 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees nu 8 weken gratis