De wereld op z'n kop: fans boycotten Ariana Grande om haar te steunen

19 februari 2019

11u54 0 Muziek Ariana Grande (25) wordt geboycot door haar eigen fans. Vreemd genoeg doen de Arianators, zoals de fans zichzelf noemen, dat net om de zangeres te steunen. Ze willen er zo namelijk voor zorgen dat de ster de eerste artiest ooit wordt die drie nummer 1-hits scoort.

In november lanceerde Ariana Grande, na een wervelwindrelatie met Pete Davidson, de meest succesvolle single uit haar carrière. Het lied ‘Thank U, Next’ brak het ene record na het andere op YouTube en andere streamingdiensten. De single was meteen ook Ariana’s eerste nummer 1-hit.

De zangeres dook daarna het nieuwe jaar in met een nieuwe nummer 1-hit, namelijk ‘7 Rings’. Het lied staat al drie weken op nummer 1 in de Amerikaanse hitlijsten, en daar zijn fans niet blij om. Op Twitter en andere sociale media roepen de Arianators op om het lied te boycotten. “Niemand mag dit nummer nog streamen", klinkt het online.

De boycot heeft een heel speciale reden. Ariana bracht recent het nummer ‘Break Up With Your Girlfriend, I’m Bored’ uit. Het lied raakt echter niet op de nummer 1-positie in de hitnoteringen omdat ‘7 Rings’ het nog steeds zo goed doet. Fans willen het lied daarom boycotten, zodat Ariana’s andere single op kop kan geraken in de prestigieuze Amerikaanse hitlijst Billboard Hot 100. Als dit lukt, dan wordt Ariana de eerste artiest in de geschiedenis die drie nummer 1-hits scoort.

Met haar twee nummer 1-hits is Ariana voorlopig even succesvol als Drake, Mariah Carey en Britney Spears. Als de fans van Ariana in hun opzet slagen, dan wordt zij de eerste solo-artiest in de geschiedenis die drie nummer 1-hits haalt.

Sommigen wijzen erop dat Mariah Carey ook drie nummer 1-hits heeft, maar één van die nummers is een samenwerking met Boyz II Men, waardoor ze met dat nummer uit de categorie van solo-artiest valt. Ariana kan het record dus nog altijd breken. Als ze dat doet, dan wordt ze meteen ook de eerste artiest ooit die drie nummer 1-hits scoort met hetzelfde album. ‘Thank U, Next’, ‘7 Rings’ en ‘Break Up With Your Girlfriend, I’m Bored’ maken allemaal deel uit van het album ‘Thank U, Next’.

y’all are so insane and funny and i love u. nothings funnier than ‘boycott seven rings’..... i can’t lmao. whatever’s meant to be will be, babies 🌫 i ain’t goin nowhere #thankunext https://t.co/g7kdn4E1PD Ariana Grande(@ ArianaGrande) link

De boycot van ‘7 Rings’ is zo’n grote trend op Twitter dat ook Ariana zelf er ondertussen van op de hoogte is. “Jullie zijn gek en ik hou ervan. Er is niets grappiger dan de boycot van ‘7 Rings’. Wat moet gebeuren, zal gebeuren”, reageerde ze op Twitter.