De Warmste Week in cijfers om van te duizelen KVZ

11u49

Bron: Eigen berichtgeving 0 BELGA Muziek De Warmste Week van Music For Life in Puyenbroeck was er één van grote cijfers. In totaal organiseerden de Vlamingen maar liefst 10.576 hartverwarmende acties voor 1.642 verschillende goede doelen. Dat is bijna het dubbele aantal van vorig jaar. Goed voor een recordopbrengst van 10.846.566 euro.

Tijdens De Warmste Week namen in totaal 44.767 mensen deel aan de Warmathon in de vijf Vlaamse provinciehoofdsteden en in hoofdstad Brussel. Zij zamelden samen al lopend 492.670 euro in.

2.604 klassen en 51.665 leerlingen deden een Ketnet-Koekenbak en Philippe Geubels verkocht voor 200.000 euro van zijn kerstballen. Puyenbroeck mocht meer dan 75.000 mensen verwelkomen.

Er werden 14.324 platen aangevraagd. 'Perfect' van Ed Sheeran was het meest aangevraagde nummer. Kort gevolgd door 'Can't stop the feeling' van Justin Timberlake en 'The sound of silence' van de metalband Disturbed.