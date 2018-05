De Toppers willen wereldrecord vestigen TDS

22 mei 2018

16u01

Bron: ANP 0 Muziek De Toppers willen dit jaar een wereldrecord vestigen tijdens hun Toppers in Concert-shows, waar ook heel wat Belgen naartoe trekken. Tijdens het voorprogramma moet het wereldrecord canon zingen worden gevestigd, maakte de organisatie dinsdag bekend.

Onder leiding van de Nederlandse Danny de Munk moet het publiek in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam komend weekeinde "een stevig wereldrecord" gaan neerzetten. Om de stembanden op te warmen worden de Toppers-fans ingedeeld in drie zones, die tegelijkertijd hetzelfde liedje zingen, maar ieder op een eigen moment beginnen. Na drie avonden hebben ruim 200.000 mensen in canon gezongen.

De Toppers, die dit jaar voor het eerst tijdens de hele show worden bijgestaan door Jan Smit, roepen bezoekers op ruim op tijd in het stadion te zijn zodat ze het "unieke moment" niet missen. René Froger, Jeroen van der Boom, Gerard Joling en Jan staan vrijdag-, zaterdag- en zondagavond in het Amsterdamse stadion.