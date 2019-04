Exclusief voor abonnees De terugkeer van de boysbands: *NSYNC werd genekt door het succes van Justin Timberlake IB

13 april 2019

06u00

Bron: Story 0 Muziek Het bestaan van *NSYNC, de boyband die gecreëerd werd naar het evenbeeld van de Backstreet Boys, was kort, maar erg krachtig. Ze leverde wel Justin Timberlake, een van de beste entertainers van zijn generatie.

Voor wie er nog aan zou twijfelen: boybands uit de jaren negentig zijn weer immens populair. De feiten spreken voor zich: maar liefst vijf van de tien best verkopende boybands aller tijden – Backstreet Boys, New Kids On The Block, Boyz II Men, Westlife en Take That en niet toevallig alle vijf uit de jaren negentig – pikten, al dan niet na een jarenlange pauze, de draad weer op. De *NSYNC-fans blijven wél op hun honger zitten: van hen moeten we voorlopig geen nieuw werk verwachten. Daar stak de succesvolle solocarrière van Justin Timberlake, hun leadzanger, een stokje voor. De pauze die ze in 2002 inlasten, betekende een definitief einde. Toch schreven ze een stukje geschiedenis. Het gerenommeerde Amerikaanse blad Rolling Stone rekent hen in 2012 zelfs bij de 25 grootste doorbraakfenomenen als tieneridolen ooit. “Tieneridolen zijn een speciaal soort rocksterren”, schrijft het blad. “Hun populariteit kan even snel verdwijnen als ze gekomen is, maar de mate van succes en de adoratie die ze krijgen, overstijgt elke andere artiest.” In 2013 komen de jongens toch nog eens samen om een eenmalig optreden te geven tijdens de MTV Video Music Awards. En in 2018 krijgen ze, jaren na hun succes, een ster op de bekende Hollywood Walk of Fame.

