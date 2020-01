Exclusief voor abonnees De succesformule achter het koor van Bart Peeters: “Een vergoeding krijgen we niet, wél de ervaring van ons leven” Jolien Boeckx

22 januari 2020

11u00 10 Muziek Al 15 keer schitterden ze met Bart Peeters in de Lotto Arena, en in mei mag het 500-koppig koor van Hans Primusz nóg 5 keer. Geld krijgen de zangers en zangeressen daarvoor niet, integendeel. Vooraf hebben ze elk 300 euro geïnvesteerd in een professionele workshop, met als bonus een plekje op het podium. "Dit is dé ervaring van ons leven, veel mooier dan een vergoeding", zeggen ze bij het koor.

Bart Peeters was zelf onder de indruk toen hij het koor van 500 mensen voor het eerst uit volle borst hoorde zingen eind november, toen de eerste vier shows plaatsvonden in de Lotto Arena. "Sprakeloos ben ik." Het koor onder leiding van Hans Primusz is op z'n minst indrukwekkend te noemen en is een absolute meerwaarde voor de concertreeks. "We zijn heel blij dat we deze kans krijgen en mogen schitteren bij Bart op het podium", zeggen de koorleden zelf. "Ik ben 65 jaar, heb nooit muziekschool gevolgd, maar nu sta ik hier bij Bart Peeters in de Lotto Arena. Fantastisch", reageert Johan Mayeur (65) uit Kortrijk. Hij zingt al vijf jaar bij het koor, intussen samen met zijn 37-jarige dochter.

Wie in het koor wil zingen, volgt bij Hans Primusz een workshop van vijf opleidingsdagen en betaalt daar 300 euro voor. Maal 500 leden, dat is goed voor 150.000 euro in totaal. Een flinke som geld, maar volgens de zangers en zangeressen zelf "een waardevolle investering in hun eigen carrière".

