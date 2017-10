De Strangers vieren hun 65-jarig bestaan Melissa Van Ostaeyen

17u04 0 kristof ghyselinck De Strangers delen al 65 jaar het podium.

In het bijzijn van bekend Vlaanderen vierden De Strangers hun 65-jarig jubileum. Dat deden ze in hun veelbezongen stad 'Antwarpe', met twee uitverkochte concerten in De Roma. Er werd uiteraard uitgepakt met de grootste hits, zoals Blauwe Geschelpte, Bij De Rijkswacht en Dikke Lou. Allemaal gezongen door artiesten als Slongs Dievanongs, Jelle Cleymans en Halve Neuro, om ode te brengen aan de legendarische band.

kristof ghyselinck Philippe Heylen en zijn partner Antoinette.

kristof ghyselinck Patrick Onzia en zoon Sander waren van de partij.

kristof ghyselinck Zowel Mathieu & Guillaume als Jelle Cleymans brachten een ode aan De Strangers.

kristof ghyselinck Halve Neuro en Slongs moeten grote schoenen vullen.

kristof ghyselinck Ook Moora Van Der Veken was erbij, samen met vrienden Gregory en Charlotte.

kristof ghyselinck Stranger Nest en zijn vrouw, Mieke.

kristof ghyselinck Het concert lokte een volle zaal.

kristof ghyselinck Rasechte Antwerpse Slongs Dievanongs was volledig in haar element.

kristof ghyselinck Stranger Bob en zijn vrouw, Annie.