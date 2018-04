De sterren dossen zich uit voor het Coachella-festival DBJ

15 april 2018

11u24 0 Muziek Het Amerikaanse festival Coachella moet zowat het hipste ter wereld zijn. Ieder jaar heisen de grootste celebs zich in de meest uitbundige outfits en bepalen zo de festivaltrends van het jaar. Een overzicht.

Kylie Jenner (20) koos voor een knalroze pruik. "Ik ben geen gewone mama, maar een coole mama", knipoogt ze naar de serie 'Mean Girls'. De zus van Kim en Khloé Kardashian vloog met een privéjet naar het festival.

I'm not a regular mom I'm a cool mom

Voormalig topmodel Cindy Crawford (52) ging voor een iets modalere look. Met een band t-shirt van Guns 'n Roses en al luisterend naar muziek vraagt ze zich af naar welke muziek JIJ aan het luisteren bent.

What are YOU listening to?! 🌴

Geen feestje zonder Justin Bieber (24). Het meisjesidool ging naar het festival in Hawaï-hemd en short en maakte een selfie met Mason Ramsey, een jongen die viraal ging op het internet als jodelaar.

Ex van Kanye West en Wiz Khalifa, Amber Rose (34) ging voor een roze jumpsuit, mét bijhorende wielerbril.

Happy Hoechella everyone! 🌸🌷🌺

Paris Hilton (37) had Bruidskoorts of 'Bride vibes' op Coachella en dat is te zien aan haar jurk. Nog dit jaar zal ze trouwen met acteur en model Chris Zylka.

#BrideVibes in @RachelZoe. ✨👰🏼✨ #ZOEasis

"Raad eens waar ik ben", vraagt popprinses Miley Cyrus (25) zich op haar Instagram Stories af.

Actrice en model Jasmine Sanders (26) koos voor een fleurige outfit in twee delen. Ze waande zich helemaal in de jaren 60 met haar zonnebrilletje van Ray Ban.

Flower Child 🌸 @revolve #revolvefestival

Realityster Nicole Rtichie (36) kwam even langs om te brunchen met haar kledingsponsor.

Celebrating @houseofharlow1960 x @urbandecaycosmetics collaboration in the desert 🌞🌵🌈