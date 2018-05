De Spice Girls komen dan toch weer samen, al is het maar voor even MVO

07 mei 2018

08u00 4 Muziek De Spice Girls zullen dan toch weer samenkomen, zo bevestigde Mel B in een post op Facebook. Jammer genoeg lijkt het voorlopig alleen te gaan over een meeting tussen de vijf vrouwen, waarin ze de toekomst van de band zullen bespreken.

Een live-tour komt er zeker niet, als we Victoria Beckham mogen geloven. Zij verklaarde eerder dit jaar al dat ze daar absoluut geen zin meer in had. Wel komt Posh voor de tweede keer samen met Mel C, Mel B, Geri Horner en Emma Bunton om de toekomst van de Spice Girls te bespreken.

Het zou dus best kunnen dat er nog iéts op de planning staat qua samenwerking tussen de vijf dames. Mel B laat alvast weten via Instagram dat ze niet kan wachten om haar oude vriendinnen volgende week terug te zien. Hopelijk volgt er snel heuglijk nieuws over een reünie.

Can’t wait to see my girls next week yipppeeee #girlpower #friendshipneverends #90s Een foto die is geplaatst door null (@officialmelb) op 05 mei 2018 om 21:44 CEST