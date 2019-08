De Spice Girls broeden op een nieuwe comeback, maar ook solo deden ze het niet slecht: dit waren hun grootste hits Redactie

12 augustus 2019

10u00

Bron: AD 0 Muziek Het lijkt er nu echt van te komen. De Spice Girls gaven al een aantal reünieconcerten, maar nu lijkt er ook nieuw werk van de iconische Britse popgroep te komen. In de jaren ‘90 scoorden ze hit na hit, maar hoe verging het Ginger (Geri Halliwell), Baby (Emma Bunton), Scary (Melanie Brown), Posh (Victoria Adams) en Sporty (Melanie Chisholm) Spice solo?

Emma Bunton

Baby Spice is wellicht degene die het meest blij is met de comeback van de Spice Girls. Solo heeft het nooit echt willen vlotten met de carrière van de blonde Spice Girl. Ze haalde vooral de spotlights met deelnames aan programma's als ‘Strictly Come Dancing’. In 2001 wist Emma nog een klein hitje te scoren met ‘What Took You So Long’.

Mel B

De meest uitgesproken Spice Girl was ongetwijfeld Scary Spice. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zij uiteindelijk als jurylid op tv belandde. Vijf jaar lang was ze te zien in de talentenshow ‘America's Got Talent’. Haar eigen hitpotentie bleef wel behoorlijk achter. Ze werd vanwege teleurstellende verkopen vrij snel door haar platenmaatschappij aan de kant gezet. Daarna wilde het met de muziek niet meer echt lukken. Haar grootste succes boekte ze toen ze nog onderdeel was van de Spice Girls. Een uitstapje samen met Missy Elliot met het nummer ‘I Want You Back’ vlotte wel.

Victoria Beckham

In tegenstelling tot haar collega's bereikte Posh Spice nooit solo de nummer 1-positie in het Verenigd Koninkrijk. Victoria wist echter meer dan haar collega's in de spotlights te blijven mede door haar huwelijk met David Beckham. Ook boekte ze succes in de modewereld. Net nadat de Spice Girls uit elkaar gingen, probeerde ze het ook nog met een solo muziekcarrière. Met ‘Out of Your Mind’ scoorde ze samen met True Steppers en Dane Bowers nog een bescheiden hitje, maar daarna stokte die loopbaan snel.

Geri Halliwell

Verging het alle Spice Girls dan allemaal even slecht na hun exit? Nee hoor. Ginger Spice wist namelijk de muziekwereld nog een keer in vuur en vlam te zetten met een cover van The Weather Girls. ‘It's Raining Men’ belandde in 2001 in diverse landen op de nummer 1-positie. Daarna scoorde ze nog een hitje met ‘Scream if you wanna go faster’, maar helaas ook voor Geri bleek ook haar succes van korte duur. In 2005 stopte ze met muziek uitbrengen. In 2013 probeerde ze een comeback te maken.

Melanie C

Maar er was maar één Spice Girl die na haar vertrek bij de überpopulaire meidengroep nog hit aan hit reeg. Want welk nummer moeten we nu kiezen als grootste solohit van Sporty Spice? Haar duet met Bryan Adams ‘When You're Gone’ scoorde goed. ‘Never Be The Same Again’ dat ze uitbracht met Lisa ‘Left Eye’ Lopes nog beter. Maar haar grootste hit maakte ze echt helemaal alleen. Met de up-temposong ‘I Turn To You’ wist ze vier weken lang de hoogste positie vast te houden.