De spektakelshow ‘20 jaar K3': Zelfs mama's en papa's gaan van 'ooh' en 'woow' Jolien Boeckx

08 april 2019

00u00 0 Muziek Van acht gigantische bewegende ledschermen tot een echte cabrio die over het podium raast: '20 Jaar K3' is spektakel van de bovenste plank. Alle grote meezingers passeren de revue. En 'Heyah Mama' en 'Alle Kleuren' klinken alsof ze nooit door een ander trio dan Hanne, Klaasje en Marthe gezongen werden. "Wij zíjn K3, dat hoeven we niet meer te bewijzen."

Bij hun 'Vlindershow' vorig jaar stonden ze op rolschaatsen te dansen en zingen, en dit jaar zorgen Hanne, Klaasje en Marthe alwéér voor een primeur in de K3-geschiedenis. Nu staan ze niet op een podium, maar gewoon... op de grond. "Zo staan we véél dichter bij onze fans. We kunnen bijna met iedereen oogcontact maken, en dat is héél fijn."

Omdat hun verjaardagsshow in het Studio 100 Pop-Uptheater in Puurs plaatsvindt, heeft K3 ook alle technische snufjes van '40-45' - die cast heeft twee weken rust - ter beschikking. Acht gigantische ledschermen rijden de hele show heen en weer over het podium. Zo kan het decor in een wip omgetoverd worden van een levensgroot cadeau in een hippe rollerdisco. Héél indrukwekkend - zelfs bij de volwassenen klinken er heel wat 'oohs' en 'woows'. De tribunes rollen door de zaal, en er rijdt een auto rond - de 'K3 rainbowmobiel'.

Pina colada

Net als bij '40-45' krijgen de toeschouwers een hoofdtelefoon op, zodat ze optimaal kunnen genieten. "We horen de mensen wel harder meezingen dan anders, omdat ze zo in hun eigen cocon zitten. Best grappig", lacht Klaasje. "Die hoofdtelefoons hebben we zelf ook getest en eigenlijk krijg je als toeschouwer een beetje hetzelfde gevoel als wij met onze oortjes", zegt Hanne.

'Het Land Van De Regenboog' is de eindbestemming van Hanne, Klaasje en Marthe in de '20 Jaar K3'-show. Om daar te geraken, moeten ze een aantal opdrachten voltooien in de vier seizoenen, al zingend, uiteraard. In anderhalf uur tijd - goed voor zes outfitwissels - gaan de dames door het hele K3-repertoire. 'Land Van De Regenboog', 'Roller Disco', '10.000 Luchtballonnen', 'Pina Colada'...

Maar hét hoogtepunt tijdens deze verjaardagsshow bestaat uit de grote meezingers uit de beginjaren met Karen, Kristel en Kathleen, en Josje. "Het is een hele eer dat wij die hits als 'Bij De Politie', 'Heyah Mama', 'Je Hebt Een Vriend' en 'Alle Kleuren' mogen zingen", vindt Hanne. "Dat zijn de nummers waarmee we als kind zijn opgegroeid. Het voelt heel speciaal om die nu in deze verjaardagsshow te brengen", aldus Marthe.

Veel te jong

Al kwam daar vooraf wel commentaar op, want Hanne, Klaasje en Marthe vormen 'nog maar' 3,5 jaar K3. Toen de meidengroep in 1999 werd opgericht, waren zij nog maar pas geboren. "Ik snap wel dat sommige mensen denken 'Huh? Ze zijn zelf nog maar 20!' Maar wij dragen K3 al ons hele leven mee. Dat heeft ervoor gezorgd dat wij K3 wilden worden en dat nu ook effectief zijn", zegt Hanne.

Of de dames niet het gevoel hebben zich daardoor extra hard te moeten bewijzen? "We moeten ons nog altijd bewijzen en ik vind dat ook terecht als mensen betalen voor een ticket. Maar we moeten niet meer bewijzen dat wij K3 zijn. Bij de eerste tour was dat wel het geval, omdat iedereen ons ging vergelijken met Karen, Kristel en Josje", zegt Marthe. "Maar nu komen de mensen echt voor ons, dat voelen we", vult Klaasje nog aan.

En dan nu taart? "Onze show mogen we afsluiten op een reuzentaart, hopelijk krijgen we ook een stukje échte taart", lachen de dames. "Een massage en bubbelbad mag ook, want zo'n drie shows per dag? Da's toch zwaar, hoor!"

De '20 Jaar K3'-show loopt nog de hele paasvakantie. Tickets en info via studio100.com