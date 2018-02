De soap duurt voort: dan tóch een Spice Girls-tournee (met minder veel, maar grotere shows) JDB

12 februari 2018

07u48

Bron: The Sun 2 Muziek Er komt dan tóch een tournee van de bekendste meidengroep aller tijden, dat meldt The Sun. Fans moeten er wel snel bij zijn, want het zullen minder shows worden dan gepland.

Eerst wel, dan weer niet en nu terug wel. De comeback van de Spice Girls begint ware soapvormen aan te nemen. Nu meldt The Sun dat er tóch een tournee aankomt. Het zullen minder shows worden dan gepland, maar ze zullen grootser zijn. Door de drukke agenda van de vijf mama’s was het niet mogelijk om elke avond op te treden. Wel zullen ze te zien zijn op vier continenten.

Victoria Beckham gaf het zaterdag al aan. Logistiek wordt het heel moeilijk voor de vijf mama's om een hele wereldtour in te plannen. De oplossing ligt dus voor de hand: minder, maar grotere shows. Volgens de Britse krant The Sun zou een meerderheid van de Spice Girls het erover eens zijn dat een jaar lang touren te veel van het goede zou zijn. De vijf bleven er wel zin in hebben en dus werd bovenstaande oplossing bedacht.

Televisie

De krant weet ook dat de muziektour slechts één element zou zijn van hun comeback, er zou ook een televisieprogramma komen. En dat nog op kortere termijn dan het muzikale project. Posh stelde dit weekend nog dat er geen tournee zou komen. "We gaan niet op tournee", zei ze toen. "De meisjes en ik waren alleen aan het brainstormen." Daar komt dus nog maar eens verandering in.