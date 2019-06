De Romeo’s maken remix met Dorothee Vegas en Like Maarten Redactie

05 juni 2019

18u45 0

Een remix van ‘Viva De Romeo’s’? Dat moet je geen twee keer vragen aan dj’s Dorothee Vegas en Like Maarten van Qmusic. De hoofdrol in de videoclip is uiteraard weggelegd voor Chris Van Tongelen, Davy Gilles en Gunther Levi van De Romeo’s, maar ook Qmusic-collega’s Sam De Bruyn, Heidi Van Tielen, Wim Oosterlinck en Vincent Fierens hebben een glansrol te pakken. Ook frikandellen mochten niet ontbreken in de videoclip, een knipoog naar de Frikandel XXL van De Romeo’s.