De Romeo's bedanken collega's met verjaardagsalbum



CD

22 september 2018

19u16 0 Muziek Voor 'Liefde Voor Muziek' zijn De Romeo's (voorlopig) nog niet gepolst geweest, maar dat houdt Gunther Levi, Chris Van Tongelen en Davy Gilles niet tegen om covers te brengen van bevriende collega's. Op hun nieuwste album steken de heren tien bekende Vlaamse hits, waaronder 'Zeven Anjers, Zeven Rozen' van Willy Sommers en 'Mooi 't Leven Is Mooi' van Will Tura, in een eigentijds en driestemmig jasje.

"Speciaal voor de vijftiende verjaardag van De Romeo's hebben we een cd gemaakt om onze collega's te bedanken dat we al die jaren al mogen meedraaien in de schlager- en ambiancewereld", aldus het populaire mannentrio. "En nu maar hopen dat ze deze versies weten te smaken."

Ook hebben ze 'Ik Mis Je Elke Dag' van Luc Steeno gecoverd en die versie klinkt behoorlijk Hollands. "We zouden dat liedje zo in Nederlands kunnen uitbrengen en dan denken ze daar toch dat het van ons is." (lacht).

De plaat 'XV - 15 jaar De Romeo's', met ook vijf gloednieuwe nummers, komt uit op 19 oktober. Een dag later geven de heren hun eerste jubileumconcert in Antwerpen. Nadien volgen nog Oostende en Hasselt. Tijdens die optredens zullen ze ook eigen nummers brengen die ze nog nooit eerder live hebben gebracht.