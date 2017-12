De oudejaarsplannen van Kristel Verbeke en manlief Gene Thomas: "Gezellig met z'n tweetjes in de radiostudio..." Jolien Boeckx

De allerlaatste dag van ’t jaar nestelt Gene Thomas zich gezellig met vrouwlief Kristel Verbeke in de studio van Radio 2, om de 1000 Klassiekers te presenteren. Al 14 jaar getrouwd, maar nu voor het eerst samen een presentatieduo. “Dat gaat héél gezellig worden – wij voelen elkaar van nature aan.”

Gene en Kristel zijn twee van de twintig presentatoren van de eindejaarslijst op Radio 2. Voor Kristel de eerste keer, Gene daarentegen is niet aan zijn proefstuk toe. “Ik heb dit jaar al 15 à 20 keer gepresenteerd op Radio 2, als gastpresentator van ‘De Vlaamse Ultratop 50’, ter vervanging van Christoff. Nu zondag trouwens ook, tussen 16 en 18 uur. Maar het blijft altijd live natuurlijk, dat houdt het spannend!”, zegt hij. “Ik ben er trouwens zeker van dat mijn madam – zoals hij vrouwlief Kristel noemt – dat keigoed gaat doen. Ze heeft een hele warme stem, perfect voor op de radio.” Al hebben de twee nog totaal geen idee hoe ze de drie uurtjes radio op 31 december, tussen 10 en 13 uur gaan vullen. “Dat vraagt een serieuze focus, maar pas na 27 december kunnen we starten met onze voorbereiding..."

Stemmen voor de 1000 Klassiekers van Radio 2 kan nog tot en met 17 december (www.radio2.be). Wie dit jaar op nummer 1 eindigt, hoor je op zaterdag 31 december om 18 uur.