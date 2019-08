De nieuwe 'Zoutelande'? 'Hoe het danst' evenaart succes van Bløf feat. Geike Arnaert SDE

23 augustus 2019

13u52

Bron: Ultratop 0 Muziek ‘Hoe het danst’, het nummer van Marco Borsato, Armin Van Buuren en Davina Michelle, staat voor de zesde week op rij op de eerste plaats in de Ultratop. Daarmee doen Borsato en de zijnen het even goed als Bløf en Geike Arnaert, met hun succesnummer ‘Zoutelande’.

Dankzij die zes weken op nummer 1 wordt ‘Hoe het danst’ samen met ‘Zoutelande’ de Nederlandstalige single die dit decennium het langst op de eerste plaats stond.

Om het succes van ‘Zoutelande’ te overtreffen, zullen ze echter nog wat meer hun best moeten doen. Die hit uit 2017 werd een jaar geleden verkozen tot grootste Nederlandstalige hit ooit in de Mega Top 50. Opvallend: daarmee stootte het liedje ‘Rood’ van Marco Borsato van de troon. Benieuwd of ‘Hoe het danst’ ook dat succes zal weten te overtreffen.