De nieuwe single van Ariana Grande is er, en die gaat ook over haar exen

14 december 2018

07u07 0 Muziek Ariana Grande lanceert vandaag haar nieuwe single, ‘Imagine’. De plaat gaat net als haar vorige hit, ‘Thank U Next’, over haar exen.

In het nummer vraagt ze haar exen om een perfecte wereld voor te stellen waarin hun relatie wel had gewerkt. “De plaat is grotendeels de verwerking van gefaalde, maar belangrijke, prachtige relaties in mijn leven”, zei ze eerder al over haar nieuwe album waar ze aan werkt.