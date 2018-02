De nieuwe naam van de Amerikaanse rapper Young Thug tart alle verbeelding (en zijn fans fronsen de wenkbrauwen) DBJ

22 februari 2018

15u53 0 Muziek De Amerikaanse rapper Young Thug (26) verandert zijn naam naar SEX. Dat maakte hij bekend op Twitter. Een tijdje terug deed hij al eens een gelijkaardige aankondiging.

De rapper heet in het echte leven Jeffery Lamar Williams, maar dat is buiten Young Thug zelf gerekend. Op Twitter zegt de rapper uit Atlanta dat hij zijn naam zal veranderen naar SEX. Hij wil vanaf nu ook zo worden aangesproken.

I’m changing my name to SEX.... Young Thug ひ(@ youngthug) link

For now on call me SEX!!! Young Thug ひ(@ youngthug) link

Het is trouwens niet de eerste keer dat de rapper zijn naam verandert. In 2016 maakte Young Thug al eens bekend dat hij z’n naam ging wijzigen. Toen koos hij voor 'No, My Name Is JEFFERY'. Dit bleek achteraf een promotiestunt te zijn voor een mixtape met dezelfde naam.

De fans

De reacties van de fans op de naamsverandering zijn niet erg positief. De meeste fans vragen zich af wat hun idool bezielt.

sex sells r͈͓͍̞̗̰ ̙̟̙3l0(@ r3l0z) link

u ain’t serious bout this are you ? kira(@ stylezballz) link

Niet de eerste

Naamsveranderingen komen in de hiphopwereld wel vaker voor. Het bekendste voorbeeld hiervan is ongetwijfeld Sean Combs. Deze rapper begon als Puff Daddy en liet zich daarna als Puffy, P. Diddy, Diddy, Brother Love en Love aanspreken. Biggie Smalls veranderde zijn naam later naar Notorious B.I.G en ook Snoop Dogg veranderde zijn naam naar Snoop Lion.