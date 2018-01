De lijst wordt nog langer, ook Bruno Mars en Kesha treden op bij de Grammy's DBJ

20u44 0 ANP Kippa Bruno Mars Muziek Bruno Mars en Kesha zijn toegevoegd aan de lijst artiesten die op 28 januari optreden tijdens de uitreiking van de Grammy Awards. Ook SZA en Luis Fonsi & Daddy Yankee staan op het podium.

Alessia Cara, Khalid en Logic geven een special optreden met mensen die een zelfmoordpoging hebben overleefd. De artiesten hebben een nummer gemaakt over het voorkomen van zelfdoding met de titel '1-800-273-8255'. Dat is het telefoonnummer van de National Suicide Prevention Lifeline.

De organisatie van de belangrijkste Amerikaanse muziekprijzen maakte al eerder bekend dat Childish Gambino, Lady Gaga, Little Big Town, Patti LuPone, Pink en Ben Platt een optreden zullen verzorgen tijdens de zestigste uitreiking.

De presentatie van het gala, dat na na vijftien jaar terug is in New York, is in handen van James Corden.