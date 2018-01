De lijst wordt langer, nu ook Right Said Fred en Chesney Hawkes naar I Love the 90's DBJ

Na 2 Unlimited, Five, Hanson, Scooter, Steps en Aqua staan nu ook Right Said Fred en Chesney Hawkes op de affiche van I Love the 90's. Het feest vindt plaats op 7 april in de Ethias Arena in Hasselt.

De lijst van de bands op I Love the 90's wordt langer want nu zijn ook Right Said - I'm Too Sexy for y Shirt - Fred en Chesney Hawkes aan de affiche toegevoegd. Chesney Hawkes ken je van de wereldhit 'The One and Only'.

Eerder raakte ook bekend dat de Deense band Aqua, die in de 90's wekenlang op één stond met 'Barbie Girl' ook langskomt. "Aqua staat al jaren op de verlanglijstjes van ons en onze bezoekers", zegt zegt medeorganisator Kris Bloemen. "Die gaan extra tevreden zijn dat we er ook in slaagden om voormalig tieneridool Chesney Hawkes naar Hasselt te halen. Destijds was hij ‘The One And Only’ posterboy en Chesney bleef zich verzorgen, waardoor hij straks opnieuw indruk gaat maken op ons vrouwelijk publiek.”