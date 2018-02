De Leuvense band Customs houdt het voor bekeken DBJ

16 februari 2018

13u00 0 Muziek De band Customs stopt ermee, dat kondigden ze donderdag zelf aan op hun Facebookpagina. Na vier albums houdt de Leuvense band het voor bekeken, zonder afsluitende tournee of afscheidsshow.

De band brak door met 'Rex' waarmee ze in 2009 op nummer 1 stonden in De eindafrekening van Studio Brussel. Een jaar later speelden ze op de mainstage van Rock Werchter. Op het einde van vorig jaar had de band nog een nieuw album aangekondigd, maar nu zetten ze er dus een punt achter.

