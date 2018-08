De Kreuners zetten na 15 jaar thuisstad Lier nog eens in vuur en vlam Bertje Warson

23 augustus 2018

22u38

Walter Grootaers, frontman van De Kreuners en muziekicoon van de Lier, zei vanavond net na de soundcheck op het podium van de Grote Markt: "We gaan een show neerzetten om U tegen te zeggen!" En hij heeft woord gehouden. Het eivolle marktplein kreunde onder de bijna tienduizend fans, de meeste afkomstig uit de Lier. Het publiek zong en brulde uit volle borst mee.

Het was 15 jaar geleden dat De Kreuners nog in Lier optraden. “Wij leven er al weken naartoe en brengen anderhalf uur lang muziekspektakel. Als verrassingsact voor de Pallieterstad vroeg opperkreuner Walter zijn twee dochters Luka en Lila mee op het podium. "Echt sjiek van de Walter”, klonk het bij de fans, die er niet genoeg van konden krijgen.

“Lier is en blijft speciaal"

“In Lier optreden is altijd heel speciaal, want onze eerste muzieknoten werden er gespeeld en gezongen", vertelt Walter. " In 1978 zijn we begonnen maar we vlogen overal weg als we repeteerden. Te veel lawaai!”

“Uiteindelijk hebben we op het Lisp in Lier een ruimte kunnen afplakken. Een deel van onze songs werden gemaakt in Lier en nu staan we al 40 jaar op de planken. En overal waar wij komen zweeft een onwaarschijnlijke ‘vibe’. Wij hebben blijkbaar een grote erfenis nagelaten”, vertelt Grootaers, die samen met Ben Crabbé, Axl Peleman, Jan Van Eyken en Erik Wauters legendarische tijden meemaken na hun comeback.

