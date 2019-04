De Kreuners kondigt nieuwe shows aan (met nieuwe nummers) KDL

02 april 2019

10u13 0 Muziek Goed nieuws voor de fans van De Kreuners. De band heeft zonet aangekondigd dat ze dit najaar opnieuw zullen optreden.

De band van Walter Grootaers, Ben Crabbé, Axl Peleman, Jan Van Eyken en Erik Wauters kondigde zonet op haar Facebookpagina aan dat ze een beperkt aantal “zinderende zaalshows” zal geven dit najaar. Zo doen ze al zeker de Ancienne Belgique, de AB en De Roma aan, waar ze naast “àlle grote hits” ook een aantal nieuwe nummers zullen brengen. “Kortom: december wordt K3-maand: Kalkoen, Kerst, Kreuners!”, sluiten de heren af.

De Kreuners maakten eind vorig jaar hun comeback na een stop van vijf jaar. “Eigenlijk is het allemaal begonnen als grap”, vertelt Walter destijds. “’Zodra Jan Van Eyken minder dan 100 kilo weegt, maken we er werk van’, zei ik twee jaar geleden op de radio. Allemaal in de gedachte dat dat nooit mogelijk zou zijn, natuurlijk. Maar een jaar later belt Van Eyken me plots op. ‘Hé Walter, ik weeg 84 kilo. Wanneer gaan we spelen?’ (lacht) Toen kon ik niet meer terug.”

Tickets voor hun nieuwe optredens zijn te koop vanaf vrijdag 5 april om 10 uur.