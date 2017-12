Dé kerstsingle van het jaar? Ed Sheeran en Beyoncé staan in geen tijd op nummer 1 in de VS DBJ

Ed Sheeran wist Beyoncé te strikken voor een duet. Muziek Ed Sheeran en Beyoncé staan met hun duet 'Perfect' op nummer 1 in de Amerikaanse Billboard top 100, dat is de belangrijkste hitlijst in de Verenigde Staten. Voor Ed Sheeran is het na 'Shape op You' de tweede keer dat hij de lijst aanvoert, Beyoncé deed het al vijf keer voordien.

'Perfect' is een bewerking van het gelijknamige nummer op Ed Sheeran's album 'Divide', maar ook Beyoncé krijgt de nummer 1 toegewezen omdat 63 procent van de singleverkoop deze week naar duetversie gaat. De lijst wordt samengesteld op basis van aankopen, streams en de keren dat het nummer op de Amerikaanse radio's werd gespeeld. Het nummer dat van de nummer één positie moeten wijken was 'Rockstar' van Post Malone en 21 Savage. Met 'Shape of You' stond de roodharige zanger maar liefst twaalf opeenvolgende weken op één.