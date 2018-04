De Jeugd van Tegenwoordig zoekt lelijke mensen DBJ

05 april 2018

14u41 0 Muziek De Nederlandse hip-hopformatie De Jeugd van Tegenwoordig zoekt 'lelijke' mensen voor de opnames van hun nieuwe videoclip. Wie interesse heeft kan zich aanmelden.

Een te grote neus of juist te kleine oren. Heb je een groot voorhoofd of heb je oorlellen als kopschoteltjes? Het maakt niet uit, want lelijk zijn is bijzonder en daarom heeft de Jeugd van Tegenwoordig je nodig. De band is op zoek naar de lelijkste mensen, de knapste mensen en de mensen er tussenin. Praktisch iedereen dus.

Op donderdag 12 april zal de videoclip ergens in Amsterdam worden opgenomen. 'De Jeugd' zelf geeft aan: “Voor onze nieuwe video zoeken we knappen en lelijke mensen die in de clip willen figureren”. Goed nieuws voor jou of je beste maat dus. Inschrijven kan via nina@czar.nl.

De Jeugd van Tegenwoordig bracht op 16 februari zijn zesde studioalbum 'Luek' uit, het is de opvolger van 'Manon' uit 2015.